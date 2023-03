Jazz Trotter : Ain’t No Saint - Jim Black & The Schrimp’s

Le batteur Jim Black est l'une des figures les plus influentes du jazz contemporain depuis les années quatre-vingt-dix. Dans cette nouvelle formation, le batteur réunit trois musiciens de la jeune scène européenne, le Danois Asger Nissen (saxophone alto) et deux acteurs de la scène berlinoise, Julius Gawlik (saxophone ténor) et Felix Henkelhausen (contrebasse). C’est donc la même instrumentation de base que celle de deux des groupes en vue que Jim Black a propulsé et contribué à façonner depuis sa batterie : Bloodcount de Tim Berne et le collectif Endangered Blood.

La musique de ce quartet énergique est d'une intensité fiévreuse. Dès la première note de « Ain't No Saint », l’intensité est présente. De nombreuses influences et idées se rencontrent sans jamais recourir au saut de genre. "La musique se nourrit de l'immédiateté et, d'une certaine manière, c'est un rejet viscéral de toute forme de passivité", écrit Peter Margasak dans les notes de pochette.

(extrait du communiqué de presse - traduit par Valentin Lévy-Chaudet et Alex Dutilh)