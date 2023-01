Jazz Trotter : Albert Vila - Levity

Albert Vila reprend des standards américains, mais aussi Antonio Carlos Jobim, Nick Drake, les Beatles ou encore Bob Marley. Si le répertoire est diversifié, le respect des artistes et la cohérence de chacun des huit titres se développent de façon organique au fil de l’album. Conçu pendant la période la plus sombre de la pandémie, ce projet a aidé Albert Vila à tenir le coup d’une certaine manière : il est resté inspiré malgré l’incertitude.

Sur le plan artistique, Albert Vila explore constamment de nouveaux chemins et cherche un lien intime entre les esthétiques moderne et classique, le spécifique et l’universel, tout en privilégiant son expression narrative et évocatrice avec force et humilité. “ Levity ” est un terme scientifique pour désigner une force physique, semblable à la gravité, mais qui nous tire vers le haut plutôt que vers le bas.

(extrait du communiqué de presse)

