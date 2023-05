Jazz Trotter : Alex LoRe & Weirdear "Evening Will Find Itself"

A l'instar de l'Ulysse de James Joyce, qui a donné son titre à cet album,"Evening Will Find Itself" d'Alex LoRe s'épanouit à la lumière d'une réflexion approfondie, d'une construction expérimentale et d'une écriture fluide. Odyssée liée aux expériences du saxophoniste-compositeur et à celles qu'il partage avec le monde, sa conception et sa création se sont révélées être à la fois des points de départ et des actes d'arrivée pour cette jeune étoile montante : "Je voulais vraiment faire confiance à mes instincts, essayer des choses différentes qui me mettaient un peu mal à l'aise, avant tout pour me pousser vers des territoires différents", explique-t-il. Cet effort - "un regard sur ce que nous avons vécu, et essayer de structurer et de donner un sens à tout cela à travers la musique" - affirme l'engagement de LoRe en faveur de la créativité au plus haut niveau.

À la tête de Weirdear - un ensemble composé du pianiste Glenn Zaleski, du bassiste Desmond White et du batteur Allan Mednard - Alex LoRe parvient à effacer brillamment les frontières entre composition et improvisation.

(Texte extrait du communiqué de presse, traduit par Floriane Esnault et Alex Dutilh)