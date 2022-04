Jazz Trotter : Alex Riel, Bo Stief, Carsten Dahl - Our Songs

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Toujours curieux et à la recherche de nouveaux défis, Alex Riel est un innovateur important de la batterie moderne en Europe. Il a été l'un des tout premiers à enregistrer un solo "libre" sur son premier album en 1965 et l'un des membres fondateurs du groupe de rock psychédélique Savage Rose, tout en jouant avec Bill Evans, Ben Webster, Dexter Gordon et en étant membre du quartet de Monica Zetterlund. Ces 20 dernières années il a travaillé avec Enrico Pieranunzi, Kenny Werner, Mads Vinding et bien d'autres. Sur "Our Songs", Alex Riel réunit deux "camarades de jeu" musicaux : le légendaire bassiste Bo Stief, qui comme Riel, appartient à la génération de musiciens danois qui ont commencé leur carrière professionnelle au Club Montmartre dans les années 60, et Carsten Dahl, l'un des pianistes les plus passionnants d'Europe.

Le trio joue d’un subtil équilibre et laisse simplement la musique couler sans entrave. L'atmosphère est installée de manière appropriée avec My Song, un classique de Keith Jarrett. A bien des égards, le jeu de Riel est discret, souvent poétique, il est donc approprié que Carsten Dahl lui ait dédié sa composition The Poet. Nous avons également droit à deux chansons traditionnelles suédoises mélancoliques qui rappellent le légendaire pianiste Jan Johansson, ainsi qu'à la chanson Høstdansen (Danse des moissons). En cours de route, on trouve également quatre standards du jazz américain fraîchement interprétés, dont Giant Steps de John Coltrane, une ballade lyrique, contrastant avec la version originale surpuissante.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction H. le Blouc’h / A. Dutilh)

Axel Riel (batterie)

Bo Stief (contrebasse)

Carsten Dahl (piano)

