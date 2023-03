Jazz Trotter - Alex Weiss - Most Don't Have Enough

La vision idiosyncrasique du jazz post-bop du saxophoniste et compositeur Alex Weiss atteint son apogée avec " Most Don't Have Enough "(ears&eyes). Ce troisième album de Weiss en tant que leader est également son premier avec Glad Irys, son quintet de travail depuis 2019, composé du saxophoniste soprano Dan Blake, de la guitariste Yana Davydova, du bassiste Dmitry Ishenko et du batteur Ches Smith, la pianiste Marta Sanchez apportant sa touche distinctive à deux des neuf mystérieux morceaux de l'album.

Sept des morceaux de "Most Don't Have Enough" sont des compositions originales d'Alex Weiss, chacun portant la marque du compositeur, à savoir une forme, une métrique et une texture inhabituelles. Son approche de la musique et de l'art est profondément influencée par l'œuvre de son grand-père, le grand surréaliste espagnol Eugenio Granell. "Mon grand-père m'a inculqué l'importance de faire travailler son imagination", explique Alex Weiss. "J'ai commencé à voir une synergie entre le jazz des années 50 et 60 et le surréalisme, les deux ayant été marqués par un mouvement de protestation sociale".

Ces inspirations sources d'inspirations ont insufflé à Alex Weiss une grande liberté dans la musique. Des morceaux comme Thread Your Grandmother's Needle et Akira : Sun and Moon offrent de vastes espaces qui permettent aux musiciens de s'aventurer aussi loin qu'ils le souhaitent. La reprise de Humpty Dumpty d'Ornette Coleman se prête tout particulièrement à la libération de la créativité. À l'instar de celle de Coleman, la musique de Weiss est également riche en mélodies, bien qu'elles soient rarement conventionnelles. Il y a beaucoup de lyrisme et d'enchantement dans The Leonard Nimoy Method et Thumbelina - ainsi qu'une grande jubilation à essayer de deviner où les airs vont aller ensuite.

Most Don't Have Enough est également (comme son nom l'indique) porteur de message sociaux et politiques. Your Dark Shadow Appears at the Door est une méditation menaçante qui évoque le début de l'ère Trump ; des titres comme Homage to Elijah Cummings et Organized Religion parlent d'eux-mêmes.

Les brillants collaborateurs de Weiss parlent également d'eux-mêmes. Blake est à la fois un superbe partenaire de Weiss et un improvisateur époustouflant sur Humpty Dumpty et sur la reprise par le groupe de Really Ok de Chris Speed. La section rythmique composée de Davydova, Ishenko et Smith conjugue soutien stable de groupe et remarquables solos individuels. Marta Sanchez brille de sa présence sur les morceaux Homage to Elijah Cummings et Akira : Sun and Moon qu'elle imprègne de son éloquence

Alex Weiss est né le 5 janvier 1971 à New York, mais a grandi dans la région de Boston. Il a commencé à jouer du saxophone à l'âge de 12 ans et s'est produit professionnellement à 15 ans. Il a étudié la musique à l'université du Massachusetts et à l'université d'État de San Francisco, tout en jouant tous les dimanche, pendant deux ans, dans la légendaire église orthodoxe africaine Saint John William Coltrane de la ville, ce qui a changé sa vie.

Weiss a passé les années 1990 à San Francisco, où il a noué des liens forts avec les saxophonistes Roberto DeHaven (qui a joué sur le premier enregistrement de Weiss en 1997, Make Your Own Lightning), Marco Eneidi, Glenn Spearman et John Tchicai. Il s'est installé en Espagne en 1999, où il a passé quatre ans au sein du groupe madrilène Mojo et a dirigé son propre quintette Gallo Pinto. De retour dans la Bay Area en 2003, il a joué dans de multiples projets, dont son quartet Outhead, avec lequel il a enregistré deux albums (Quiet Sounds for Comfortable People en 2007 et Send This Sound to the King en 2014).

Arrivé à Brooklyn en 2008, Weiss a retrouvé John Tchicai pour enregistrer One Long Minute avec le Five Points Band du saxophoniste danois, travaillant avec le bassiste Dmitry Ishenko et Ches Smith, qui deviendront des collaborateurs de longue date. Ils ont travaillé avec lui sur Fighter Planes & Praying Mantis en 2012, son deuxième enregistrement sous son propre nom. Weiss a également travaillé avec des artistes tels que Wadada Leo Smith, Herb Robertson, Sean Conly, Shahazad Ismaliy, Marcella Lucatelli, Liz Kosack et Santiago Leibson ; il a joué dans le groupe de hora/klezmer K'nock Brigade et a obtenu un master en musicothérapie à l'université de New York.

La naissance de son fils en 2013 a éloigné Weiss de la scène musicale pendant quelques années ; peu après, il a formé Glad Irys en 2019. La pandémie de COVID-19 l'a contraint à une autre longue pause, qu'il a mise à profit pour composer une grande partie de la musique qui fait aujourd'hui son chemin dans le monde sous le nom de " Most Don't Have Enough "