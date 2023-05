Jazz Trotter : Alexander Hawkins "Carnival Celestial"

Le pianiste et compositeur britannique Alexander Hawkins est un véritable épicentre de la scène jazz londonienne. Il est considéré comme l'un des musiciens les plus novateurs, doté d'un incroyable rayonnement. Son trio avec Neil Charles et Stephen Davis est né en 2012 et célèbre de façon magistrale le lien entre la liberté et la structure, la composition et l'improvisation.

"Hawkins, Charles et Davis ont clairement fait progresser le trio de piano et élargi ses horizons conceptuels avec “Carnival Celestial”, et ce faisant, ils ont contribué à sa vitalité actuelle", écrit Bill Shoemaker dans les liner notes.

(Texte issu du Communiqué de presse)

Avec : Alexander Hawkins (piano, synthétiseur, sample, percussions), Neil Charles (contrebasse, percussions) et Stephen Davis (batterie, percussions)