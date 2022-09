Jazz Trotter : Alvino Rey - Swingin' Fling

Dans cette musique gratifiante, les notes de guitare d'Alvino Rey s'entremêlent aux sons profonds et colorés des dix cuivres (cinq trompettes et cinq trombones) avec une section rythmique indomptable. Au passage, on y trouve Gerry Mulligan au saxophone baryton en tant que soliste. En fait, tous les morceaux de ce bel album libre et ouvert sont illuminés par la solide musicalité de Alvino Rey et ses innovations rafraîchissantes qui créent un "Swingin' Fling” étrangement stylé, entre kitsch et résolument moderne.

Il est complété par "Ping-Pong !", un album exceptionnel en stéréo qui - comme le savent les amateurs de stéréo - est aussi un terme qui décrit les effets du son rebondissant d'un haut-parleur à l'autre. Le son de la guitare d'Alvino est entendu à gauche et à droite, faisant des allers-retours dans un match de tennis fou avec lui-même. Sur la moitié des sélections, on entend des trombones rugissants, qui rebondissent dans toutes les positions. Sur les autres morceaux, trois trompettes brillantes sont placées à droite, trois trombones à gauche, et Alvino se charge des sauts. Tout au long de l'album, les trois instruments rythmiques - basse, batterie et piano - sont centrés. De plus, il y a une guitare basse électrique à droite et une guitare électrique standard à gauche. Alvino, en plus de porter l'essentiel du travail en solo, a réussi à diriger le tout.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)azz

