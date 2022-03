Jazz Trotter : Amaury Faye & Igor Gehenot

Igor Gehenot et Amaury Faye puisent dans une grande diversité de répertoires, de Police à Chico Buarque en passant par des compositions originales oscillant entre jazz new-yorkais et néo-bop, avec, toujours, une puissance d’évocation inouïe et une douce mélancolie convoquant la saudade brésilienne. Empreint de poésie, l’album est porté par les voix des deux pianistes qui s'entrelacent dans une absolue beauté. Ils en font un terrain d’explorations musicales, mus par une vision moderne et créatrice, toujours lyrique. Imprégnés de romantisme européen, les airs de pop et de bossa qu’ils revisitent prennent une couleur nouvelle, riche et sensible; L’écriture moderne dans laquelle sont taillés ces neufs morceaux forme un écrin pour les improvisations du duo, laissant découvrir la combinaison délicate de leurs jeux de piano. La complicité et la générosité qui émane des deux artistes est, à l’image de leur musique, tout simplement lumineuse.

Le pianiste belge Igor Gehenot s’est imposé sur la scène nationale comme l’un des principaux jazzmen, dont la notoriété s’étend désormais sur le continent européen. L’univers qu’il a façonné au cours de ses projets, cocktail explosif d’énergie et d’émotion, rassemble des musiques venues de plusieurs horizons, allant du classique à la pop, faisant appel au passage aux racines du blues ou encore à l’énergie du rock. Sa virtuosité, sa maturité, le raffinement de ses idées additionnés à son dynamisme et à la qualité de son travail lui ont déjà valu une large reconnaissance du public et de la critique.

Face à lui, l’un des nouveaux fers de lance du piano français, le jeune toulousain Amaury Faye. Fortement influencé par le romantisme allemand, les musiques anglo-saxonnes et le jazz moderne de la scène new-yorkaise, il s’est rapidement révélé lors de son retour des États-Unis en accumulant un grand nombre de distinctions dans différents concours nationaux et internationaux. Sa musique, où se côtoient envolées lyriques, illusions rythmiques et tourbillons harmoniques, capture et fascine l’auditeur par son architecture et sa richesse, habilement exécutée par un musicien régulièrement plébiscité pour ses qualités d’instrumentiste et d’improvisateur.

(extrait du communiqué de presse)

