Jazz Trotter : Anders Jormin, Lena Willemark - Pasado en claro

La collaboration artistique entre le contrebassiste Anders Jormin et la chanteuse, violoniste et altiste Lena Willemark remonte, sur le label ECM, au disque “In Winds, In Light” paru en 2004. Elle s’est poursuivie et développée en 2015 avec “Trees of Light”, un nouveau projet présentant le duo accompagné cette fois de la joueuse de koto Karin Nakagawa.

Le groupe revient aujourd’hui avec “ Pasado en claro ”, augmenté de façon décisive par le batteur Jon Fält, un compagnon de longue date d’Anders Jormin au sein du trio de Bobo Stenson, dont l’apport ouvre incontestablement de nouvelles perspectives à l’ensemble au niveau de l’improvisation. En plaçant au cœur du projet les liens entre musique et poésie, le groupe explore tout un nouveau champ de possibles. Anders Jormin a vu large en mettant en musique des textes issus des anciennes traditions poétiques chinoise et japonaise mais aussi des poèmes scandinaves contemporains ainsi que des textes de l’écrivain mexicain Octavio Paz ou encore de Pétrarque, le grand poète emblématique de la Renaissance italienne. C’est à la talentueuse chanteuse Lena Willemark que revient la responsabilité d'incarner cet échantillon de vers venus de tous horizons, auxquels elle ajoute ses propres chansons.

Anders Jormin : “Quand chaque musicien, comme ici, à force d’ouverture d’esprit et de curiosité envers l’autre, parvient à communiquer son propre univers musical et à le fondre dans un discours collectif, quelque chose surgit qui est bien plus fort que la simple addition de quatre voix individuelles. Il se passe alors quelque chose qui n’était pas prévu et qui ne peut en aucun cas être contrôlé.” Résultat ? “Une musique sincère qui tire sa beauté d’une lente et précieuse cristallisation”.

