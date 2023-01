Jazz Trotter : Ant Law & Alex Hitchcock - Same Moon in the Same World

Cet album collaboratif, enregistré à distance, présente une liste internationale d'invités, dont Joe Ross, Eric Harland, Jasper Høiby, Linda Oh, Kendrick Scott, Shai Maestro, Tim Garland, Ben Williams et Sun-Mi Hong, qui se réunissent pour explorer les compositions conceptuelles et réfléchies de Ant Law et Alex Hitchcock.

Décrit comme un "perturbateur des règles du jeu" et un "innovateur" par The Guardian, Ant Law fait équipe avec le ténor Alex Hitchcock ("un saxophoniste incroyable, avec quelque chose de très unique et d'original à dire" - Walter Smith III) pour leur premier album en tant que co-leaders. C'est le premier d'une longue série de projets qu'ils ont prévus ensemble. Ici, les deux musiciens apportent quatre compositions, qu'ils développent et façonnent en tandem avant de les envoyer à travers le monde. "Lorsqu'aucun artiste ne pouvait partir en tournée, chacun avait plus de temps disponible pour enregistrer. Nous avons découvert cela presque par accident", se souvient Ant Law. "Nous avons envoyé des démos à nos musiciens préférés dans le monde et avons été ravis d'apprendre qu'ils étaient prêts à enregistrer avec nous."

Leurs récits de collaboration impliquent des artistes qui prennent de nouvelles directions avec le matériel, de longues heures passées à le tricoter minutieusement, et même des "échanges à quatre" ; tous les participants sont en ligne au même moment, où ils jouent quelques phrases, les téléchargent et les envoient par e-mail, et reçoivent une réponse musicale spontanée en retour !

(extrait du communiqué de presse)

