Jazz Trotter : Anthony Fung - Fo(u)rth

Il y a quatorze ans, lorsque le batteur canadien Anthony Fung s'est installé à Boston pour suivre les cours du Berklee College of Music, son professeur, Ralph Peterson, une légende de la batterie plus grande que nature, avait quelque chose à dire sur la vie dans la musique. "Onward and upward", se souvient Fung, "c'était toute sa philosophie. En avant. Aller de l'avant."

En tant que concept, il met en scène son trio de longue date, composé des jeunes stars Luca Alemanno, à la basse, et Michael Ragonese, au piano, qui accueillent dans leur cercle la légende du saxophone moderne Mark Turner. “Fo(u)rth” est un tourbillon palpitant d'écriture et d'improvisation contemporaines qui reste élégant et désinvolte. "Un instantané dans le temps", remarque le compositeur, "sans trop réfléchir à ce qui se passe".

Cette philosophie du mouvement vers l'avant sans crainte est chère au batteur-leader. Pour son dernier album, “What Does It Mean To Be Free” (2022), que Anthony Fung a produit et mixé lui-même au début de la pandémie, il souhaitait "capturer ce moment dans le temps et ne pas être trop précieux au sujet de la musique". Anthony Fung est donc un exemple parfait de la rencontre entre le jeu de la "nouvelle école" et l’esprit de la "vieille école" : vous entrez en studio, vous appuyez sur "record" et vous frappez. Comme toujours, vous allez de l'avant. Et pour votre nouvel enregistrement, vous appelez votre héros Mark Turner pour lui demander s'il est prêt à collaborer.

"Mark a déménagé à Los Angeles il y a quelques années, pendant la pandémie", se souvient Anthony Fung. Mark Turner a été une source d'inspiration précoce pour le batteur. "Les gens de notre génération, dit-il, ont grandi en écoutant beaucoup de Kurt Rosenwinkel et en entendant Mark sur ces disques.” Et pour Anthony Fung, ce saxophoniste "au son large, avec des sauts d’intervalles et légèrementsautillant" - une particularité bien connue de Mark Turner qui le rend immédiatement identifiable - "a toujours été captivant pour moi".

"Je l'ai rencontré plusieurs fois au fil des ans ; nous avions vraiment envie de nous parler, de jouer ensemble. En décembre dernier, je lui ai demandé : ‘Serais-tu prêt à enregistrer deux singles avec moi ?’. Il a répondu ‘Yeah’.” "Et puis, un mois plus tard, j'ai écrit toute cette nouvelle musique, spécifiquement pour lui. J'étais dans ce mode d'écriture tous les jours - trois à quatre heures d'écriture dès que je me réveillais. Toutes ces chansons ont été écrites pour lui, et une semaine avant la session d'enregistrement, je lui ai dit : "Hé, j'ai écrit toute cette musique. Tu es toujours là ?" Et il l'était. Il ne s'agissait plus de quelques singles, mais d'un disque complet".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)