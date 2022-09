Jazz Trotter : Ari Hoenig - Golden Treasures

C'était un signe des temps. Les concerts et les tournées ont été annulés et, comme tout le monde, j'ai été obligé de réévaluer la situation. J'ai utilisé une partie de ce temps libre retrouvé pour revenir en arrière et écouter des ébauches de compositions qui ont failli être imprimées : des morceaux qui n'avaient pas encore été testés par un groupe sur scène.

En fouillant dans de vieux fichiers de mémoires vocales, je suis tombé sur l'un d'entre eux, dans lequel votre serviteur improvisait et développait une composition au piano. Au même moment, la pièce elle-même était interrompue et quelque peu éclipsée par des enfants qui arrivaient, chantaient et tapaient sur le piano, voulant clairement avoir leur part dans le processus. Après avoir noté une certaine valeur dans cette archive, j'ai extrait la chanson et l'ai nommée de manière appropriée "Bratty Kids".

Cependant, je me suis senti un peu coupable de garder ce titre, car mes enfants sont en réalité tout sauf des sales gosses. J'ai donc changé le nom de la chanson en utilisant le pluriel de ce que ma grand-mère, "Oma", avait l'habitude de m'appeler ainsi, Goldener Schatz, mon petit trésor en or en allemand, et le nom de la chanson est donc devenu “Goldene Schätze ”, en référence à mes deux trésors d'or à moi.

Ari Hoenig

(exctrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

