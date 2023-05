Jazz Trotter : Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily - Love in Exile

“Love In Exile” vous invite à entrer dans son sens du temps, à vous étirer le long de ces chansons délicieuses qui se déroulent sans hâte. Un impact profond est obtenu avec une instrumentation minimale : Vijay Iyer aux pianos et à l'électronique, Shahzad Ismaily à la basse et au synthé Moog, et les exquises voix urdues d'Arooj Aftab. De subtiles interrelations musicales se développent pour aboutir à des moments de drame profond. Des mélodies de clavier chatoyantes et des voix émouvantes, des lignes de basse terreuses et des drones hypnotiques : ensemble, ils créent un album d'une gravité et d'une beauté stupéfiantes. “Love In Exile” a été enregistré en direct dans un studio de New York avec un minimum de montage, et chaque écoute révèle des aspects distincts de ce monde sonore, tout comme elle activera de nouveaux sentiments en vous.

Cet album est étonnamment présent et ouvert sur le plan émotionnel. De nombreux auditeurs se souviendront plus facilement de ce que chaque morceau leur a fait ressentir et comment elle a provoqué leur attention plutôt que de mélodies spécifiques. La musique est un terrain de rencontre et une façon d'être vivant dans le monde. Ll’intimité et la profondeur véhiculées par le mot amour se combinent avec l'étrangeté et l'adaptabilité de l'exil.

Le travail du trio est en état de grâce : élégance et émotion accompagnent ici chaque mouvement. Mais elle manifeste aussi le sens profond, spirituel, de la grâce : une beauté généreuse, libre, inattendue, puisée dans une puissance supérieure qu'elle traduit et prolonge.

En créant en temps réel, sans préparation préalable, les trois musiciens créent un moment collectif pour eux-mêmes et pour le public. Se souvenant de leur premier concert, Aftab raconte : "*Vijay et Shahzad étaient tellement concentrés l'un sur l'autre qu'on ne savait pas s'ils collaient à ce que je faisais ou si c'était moi qui collais à ce qu'ils faisaient. Nous étions comme un banc de poissons. La lumière du soleil se reflète dans l'eau profonde, des mouvements fluides qui dissolvent les frontières individuelles et amplifient l'énergie commune. Ismaily parle d'une "*détente vers ce qui est". “Love In Exile” est le pouvoir de la musique, la façon dont elle nous touche et nous invite à aimer.

Jace Clayton

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Où écouter Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily

A Bruxelles (Belgique) mardi 09 mai à 20h à l'Église Notre-Dame de Laeken dans le cadre de la 30e édition des Nuits Botanique