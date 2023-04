Jazz Trotter : Aruán Ortiz - Serranías

Aruán Ortiz, reconnu comme un pianiste cubiste - et pas seulement cubain - est un excellent improvisateur de jazz et un styliste imprévisible qui s'éloigne de la musique c tout en des Caraïbes tout restant profondément enraciné dans la tradition musicale de Cuba. Aujourd’hui, il présente un album en trio avec deux collaborateurs attachants, Brad Jones (contrebasse) et John Betsch (batterie). Les influences cubaines des toques, de la rumba et de la musique afro-haïtienne se mêlent à la musique classique européenne et au jazz moderne.

"” Serranías ” est un album qui marque un double anniversaire pour Aruán Ortiz : le 20e anniversaire de ses débuts enregistrés en tant que leader aux États-Unis et son 50e anniversaire tout court ! Aruán est un pianiste-compositeur de Santiago de Cuba qui est devenu un acteur incontournable de la scène jazz new-yorkaise d'avant-garde? Sa signature est un processus original de métissage créatif entre les abstractions cubaines qu'il compose et des accents afro-cubains et haïtiens inhabituels", écrit Gian Franco Grilli dans les notes de pochette.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

