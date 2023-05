Jazz Trotter : Atzko Kohashi & Tony Overwater - A Drum Thing

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Après le succès de leur premier album en duo, “Crescent”, dans lequel la pianiste Atzko Kohashi et le bassiste Tony Overwater célébraient l'album “Crescent” de John Coltrane, ils ont enregistré cette fois un hommage aux batteurs. Ils ont sélectionné 8 compositions de batteurs et ont ajouté 3 titres qui leur sont dédiés. Le batteur en tant que compositeur est une réalité quelque peu négligée et en jouant leurs compositions sans batterie, ils mettent l'accent sur la qualité des compositions de Paul Motian, Sunny Murray, Jack DeJohnette et Al Foster qui sont au cœur de cet album. La composition The Drum Thing de John Coltrane est l'une des rares pièces que le duo n'a pas enregistré sur leur album “Crescent” et elle constitue un pont entre les deux albums. Des compositions de Tony Overwater et Charlie Haden complètent l'album “A Drum Thing” .

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)