Jazz Trotter : Avram Fefer - Juba Lee

Voici la suite de “Testament”, le premier album du quartet en 2019, salué par Rolling Stone comme étant "un ensemble tonique et audacieux... alimenté par le lâcher-prise du free-jazz et une puissance rythmique".

"Il y a du feu en fusion dans le nouvel album de Fefer". - Nate Chinen, WBGO.com

"Un lyrisme effiloché, des rythmes africains cycliques, des décors hébraïques, et une camaraderie éminemment sympathique et inclusive." - Dan Bilawsky, JazzTimes

Le saxophoniste quinquagénaire Avram Fefer s'en tient depuis longtemps à une éthique de la loyauté. Les relations musicales qu'il noue sont tout sauf éphémères. "J'aime rester avec les gens", dit-il en parlant de son trio de longue date avec le bassiste Eric Revis et Chad Taylor, la formation qui a enregistré les albums “Ritual” (2009) et “Eliyahu” (2011). Lorsque l'occasion s'est présentée d'élargir le trio à un quartet avec l'inclassable icône de la guitare Marc Ribot, Avram Fefer a sauté sur l'occasion. Le résultat, “Testament” (2019), est l'un des albums du saxophoniste les plus appréciés à ce jour, salué par Downbeat dans un Editor's Pick comme "un enregistrement majeur". Aujourd'hui, ce quartet est de retour avec “ Juba Lee ”, un ensemble de nouvelles compositions qui, pour Avram Fefer, représente un dépassement des démons personnels au lendemain de la mort de l'un de ses plus proches amis, Greg Tate, le légendaire essayiste et chef d'orchestre du Burnt Sugar The Arkestra Chamber. "J'avais une photo de Greg au-dessus de mon piano pendant toute la période où je préparais la musique de cet album", rapporte Avram Fefer.

Chad Taylor, le batteur du projet “Spiritual Unity” de Ribot, qui s'inspire d'Albert Ayler (“Spiritual Unity, Live at the Village Vanguard” avec le regretté Henry Grimes), est arrivé à “Juba Lee” avec un background déjà bien établi. Il a également joué de la batterie sur les enregistrements récents d’Eric Revis, “Sing Me Some Cry” et “Slipknots Through a Looking Glass”. Bassiste de longue date de Branford Marsalis, Eric Revis peut aussi se targuer d'avoir été sideman de Kurt Rosenwinkel et de Peter Brötzmann. Avram Fefer se souvient qu'il y a quelques années, Eric Revis revenait d’une tournée avec Branford Marsalis et se rendait le soir même à la Knitting Factory, impatient de ne pas rater le concert hebdomadaire d’Avram Fefer. Vivre la musique était vital, tout comme la camaraderie avec des pairs partageant les mêmes idées.

Avram Fefer et Marc Ribot partagent également une grande ouverture de leur vision musicale qu'ils ont cultivée au fil des décennies. En plus de diriger ses propres groupes d'improvisation et de côtoyer des artistes comme Sunny Murray, Steve Lacy et Denis Charles, Avram Fefer a enregistré avec “The Last Poets and Archie Shepp”, dirigé des groupes d'acid-jazz, de drum-n-bass et d'avant-dance électrique, collaboré avec des ensembles de musique gnawa, mandingue et autres ensembles africains, travaillé avec les réalisateurs Melvin Van Peebles et Ivo Van Hove et créé une série permanente d'interactions en solo avec les sculptures de Richard Serra. Marc Ribot a travaillé avec Elvis Costello et Tom Waits, s'est plongé dans la musique folklorique cubaine et haïtienne, a interprété un large éventail de musique de protestation (“Songs of Resistance : 1942-2018”), a enregistré des disques d'avant-rock anarchique avec Ceramic Dog et a interprété la musique d'Albert Ayler en guitare acoustique solo (“Saints”), parmi d'innombrables autres réalisations au côté de John Zorn. Lorsqu’Avram Fefer tente de décrire ce que Marc Ribot apporte à “Juba Lee”, il utilise le terme "punk spirituel", qui correspond parfaitement au personnage de Marc Ribot.

La chaleur du son de saxophone ténor d’Avram Fefer se fait entendre sur les premiers morceaux de “Juba Lee”, avant qu’il passe à l'alto pour le morceau-titre plus strident, ainsi que pour la ballade Love Is in the Air et le morceau Gemini Time inspiré d'Ornette Coleman. Il conclut à la clarinette basse avec un hommage émouvant à son ami Greg Tate, Sweet 15 (for G.T.), une ballade en duo en 15/8 avec Marc Ribot à la guitare acoustique. "Contrairement à beaucoup de saxophonistes, explique Avram Fefer, j'ai travaillé dur pour développer une voix distincte sur tous mes instruments, ce qui signifie que j'aborde les saxophones ténor, alto et soprano de manière très différente, et non comme des "doubleurs". J'ai des sons différents dans ma tête pour chaque instrument, et je tiens beaucoup compte de ces différentes voix instrumentales lorsque je prépare une composition, un concert ou un enregistrement."

Non seulement cette fluidité se reflète tout au long de “Juba Lee”, mais la capacité d’Avram Fefer et Marc Ribot à respirer des mélodies comme un seul homme est vraiment surprenante, même si des polyrythmies contrastées tournent autour d'eux sur des morceaux comme Bedouin Dream et Brother Ibrahim. Avram Fefer note également que les "micro-danses" subtiles que Chad Taylor peut générer dans un groove sont dynamisées par la solidité inébranlable de Eric Revis. Ils forment ensemble la rythmique parfaite pour sa vision musicale (Sky Lake en est un exemple puissant). Brother Ibrahim a été enregistré précédemment sur “Shades of the Muse” (CIMP, 2004) en pleine guerre d'Irak ; le morceau se veut "un son d'amour pur et naïf transmis à toutes les différentes tribus du monde", explique-t-il. Avram, Abraham, Ibrahim... quelle que soit votre référence, je dis : "Nous sommes frères, nous sommes liés, et nous jouons ensemble sur le terrain de jeu qui s’appelle la Terre". Un parfait résumé de “Juba Lee”.

