Jazz Trotter : Aymée Nuviola - Havana Nocturne

Reine de l'interprétation de chansons au charme universel, Aymée Nuviola est l'une des artistes les plus célèbres de sa génération. Surnommée "La sonera del Mundo", son art puissant et son style captivant ont conquis les cœurs du monde entier. Tout au long de sa carrière (qui comprend le rôle principal dans la série Celia inspirée par Celia Cruz sur Telemundo, 2017), elle a toujours maintenu la musique cubaine au premier plan tout en faisant preuve d'une impressionnante polyvalence musicale.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ces dernières années, Aymée Nuviola a fait des incursions dans le domaine du jazz, notamment avec deux enregistrements récents aux côtés du pianiste Gonzalo Rubalcaba, lauréat d'un Grammy. L'année dernière, le duo a remporté un Grammy latin pour “Live in Marciac” (5Passion, 2022), et l’album précédent “Viento y Tiempo : Live at the Blue Note Tokyo” (Top Stop Music, 2020) a également été nommé pour un Grammy. Avec le célèbre pianiste Kemuel Roig, “Havana Nocturne”, cet élégant recueil de 13 titres s'inspire du filin, un mouvement musical cubain décrit comme une chanson romantique influencée par le jazz, qui a pris de l'ampleur au début et au milieu du XXe siècle à La Havane.

Publicité

Influencé par le climat culturel des États-Unis, le mouvement filin s'est installé à Cuba à la fin des années 1940 et s'est poursuivi jusqu'au début des années 1960. Le mot lui-même est dérivé de "sentiment" et ses racines musicales remontent au boléro et à la canción. Ce mouvement a transformé La Havane, car une constellation de chanteurs et de compositeurs de ce style a vu le jour. Influencé par les chanteurs de jazz populaires de l'époque, par quelques impressionnistes debussystes, ainsi que par le son et le boléro cubains traditionnels, le filin célébrait la beauté de la ville, et les rassemblements autour de cette musique devinrent la pièce maîtresse de la vie sociale cubaine, avec des jam sessions, des house parties et des concerts omniprésents.

Bien qu'elle soit née après l'apogée du mouvement filin, cette musique puissante et émotionnelle a touché Aymée Nuviola alors qu'elle était une jeune fille et a laissé une impression indélébile. Depuis les premiers jours de sa carrière professionnelle, le filin et le boléro sont présents dans sa musique et servent de fil conducteur à ses nombreux enregistrements et concerts. Elle a même été surnommée "la voix du filin de sa génération". Sur “Havana Nocturne”, Aymée Nuviola boucle la boucle en remettant ce style au premier plan.

Le principal collaborateur de Aymée Nuviola est Kemuel Roig, un pianiste dont le premier album de jazz, “Genesis”, paru en 2020, lui a valu une critique à 4 étoiles de la part du magazine Jazzwise. Produit par Paulo Simeón, “Havana Nocturne” réunit Aymée Nuviola et Kemuel Roig au sein d'un ensemble composé de Lowell Ringel à la basse, Hilario Bell à la batterie, José "Majito" Aguilera aux percussions et Julián Ávila à la guitare. Tout au long de ce programme captivant, Aymée Nuviola emmène ses auditeurs dans un voyage fascinant à travers les rues enchanteresses de La Havane, et offre son point de vue singulier sur des compositions classiques des emblématiques compositeurs cubains José Antonio Méndez (Me faltabas tú et Novia Mía), César Portillo de la Luz (Realidad y Fantasía), Ángel Díaz (Rosa mustia), et Nino Rivera (El Jamaiquino). Nuviola rend hommage à ces pionniers de la musique tout en mettant en lumière leurs successeurs, notamment Marta Valdés (Tú no sospechas), Frank Domínguez (Imágenes) et Meme Solís, dont le premier boléro, De la misma forma, est resté inédit jusqu'à présent. Son interprétation émouvante de Me contaron de ti du grand compositeur cubano-américain René Touzet constitue un moment fort.

“Havana Nocturne” comprend également des œuvres de compositeurs non cubains, et chaque morceau dévoile une nouvelle facette de la charismatique et apparemment illimitée Aymée Nuviola. Obsesión du compositeur portoricain Pedro Flores commence comme un boléro avant de se transformer en un cha-cha entraînant et séduisant. Sur Perfidia du Mexicain Alberto Domínguez et sur le tango en duo Vete de mí (du pianiste et compositeur argentin Virgilio Expósito), Aymée Nuviola fait preuve d'une impressionnante fluidité en traversant les genres et les styles avec aisance. Sa contribution originale Quédate est une ode au style filinero, et l'une des performances les plus attachantes de l'album.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)