Jazz Trotter : Bai Kamara & The Voodoo Sniffers - Traveling Medicine Man

De manière descriptive, provocante et parfois suggestive, les histoires d'amour, de vie et convictions politiques sont méticuleusement explorées par le conteur. Pour la réalisation de cet album, Bai Kamara a fait venir en studio son groupe, The Voodoo Sniffers ; ces musiciens exceptionnels ont contribué au style unique et en constante évolution de Bai. Avec les percussions au cœur des arrangements, ce blues rootsy est épicé d'une ambiance afro irrésistible !

"Traveling Medicine Man” est la suite de mon voyage introspectif à travers mes racines et ma quête perpétuelle pour faire coexister en moi mes deux foyers, l'Afrique et l'Europe. Le titre m'a été inspiré par mon grand-père maternel, Tinka Tanner Kargbo, né en 1901 dans la province du Nord de la Sierra Leone. Il a été éduqué par des missionnaires protestants et a ensuite voyagé avec eux à travers le pays pour apporter des soins médicaux aux villageois et aux citadins. J'ai eu la chance de passer un peu de temps avec mon grand-père lorsque j'étais encore enfant, et l'une des choses qui me fascinait le plus chez lui était sa capacité à concilier ses croyances chrétiennes avec ses croyances et coutumes africaines traditionnelles." - Bai Kamara Jr

(extrait du communiqué de presse)

Bai Kamara Jr. (voix, guitare)

Tom Beardslee (guitare)

Julien Tassin (guitare)

Désiré Somé (basse)

Boris Tchango (batterie)