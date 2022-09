Jazz Trotter : Barbara Wiernik - Ellipse

Une ellipse est un espace libre, voire libéré ; un espace nu entre les lignes et entre les notes… L’originalité du quartet repose sur le choix des instruments. Autour de la voix de Barbara Wiernik , on retrouve Hélène Duret à la clarinette et clarinette basse, Sigrid Vandenbogaerde au violoncelle et Bart Quartier au vibraphone et au marimba.

“Ellipse” est un mélange heureux de musique de chambre, de jazz et de chanson, qui oscille entre parties orchestrées et improvisées. Les textes originaux parlent d’oubli, de lâcher-prise, de féminité, de parcelles de vies, mais aussi de sujets engagés et actuels. Les musiques de la plume d’Alain Pierre et de Barbara Wiernik sont pétillantes et gaies, pleines de couleurs et de vibrations, de fraîcheur et de poésie.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Barbara Wiernik

A Bruxelles (Belgique) jeudi 22 septembre à 20h au Théâtre Marni

jeudi 22 septembre à 20h au Théâtre Marni A Deinze (Belgique) vendredi 23 septembre à 20h au De Plaats

vendredi 23 septembre à 20h au De Plaats A Lasne (Belgique) mercredi 05 octobre à 21h au Rideau Rouge

mercredi 05 octobre à 21h au Rideau Rouge A Braine-le-Comte (Belgique) dimanche 11 décembre à la Chapelle de Verre