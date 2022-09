Jazz Trotter : Barcelona Clarinet Players, Paquito D'Rivera - Fantasias Barcelonicas

Dès ma toute première visite à l'été 1980, la ville de Barcelone m'a fasciné de tous côtés, de Montjuic, Las Ramblas et la cathédrale monumentale de la Sagrada Familia au Palau de la Musica, au marché de La Boqueria et à la Plaza de Espana. Cela a dû influencer positivement ma relation avec les membres des "Barcelona Clarinet Players", un coup de foudre qui a commencé en 2018 lors de ma conversation avec l'exceptionnel pianiste cubano-espagnol Pepe Rivero au siège de l'AIE à Barcelone.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Cet après-midi-là, ils m'ont parlé de l'arrangement qu'ils avaient fait de mon Afro pour un programme de musique pour enfants, alors quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à leur envoyer des morceaux de moi adaptés à partir de versions pour des formats précédents, comme Cuban Sharks, A Farewell Mambo, The Elephant and the Clown, La Fleur de Cayenne, Kites over Havana ou Wapango. Tout cela jusqu'à ce qu'un beau jour, les agités des Barcelona Clarinet Players s'excitent et me commandent une œuvre originale pour cet ensemble musical très spécial.

Publicité

"Fantas​ías Barceló​nicas" était né, inspiré par trois artistes catalans emblématiques que j'admire depuis des années : le romancier Carlos Ruiz Zafón, qui a raconté les mystères de la nuit à Barcelone, le charismatique pianiste Tete Montoliu, dont le sens du swing et l'improvisation jazz sont une partie indispensable de la bande sonore de la ville où sont nés Miro et Caballé, et enfin le brillant architecte Antoni Gaudí, qui, avec son style étonnant et lumineux, remplit les rues de sa terre natale de joyaux architecturaux uniques. Le fait que cet extraordinaire groupe de collègues clarinettistes ait décidé d'enregistrer un CD avec des œuvres de mon cru m'honore en m'offrant l'opportunité de chanter publiquement mon amour pour cette ville magique et ma dévotion à certains de ses enfants que j’adore.

Paquito D'Rivera, décembre 2021

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Paquito D’Rivera (saxophone alto, clarinette)

Manuel Martinez (clarinette)

Javier Villaplana (clarinette)

Marti Guastevi (cor de basset)

Alejandro Castillo (clarinette basse)

Paquito D’Rivera est en concert jeudi 08 septembre à 20h au Wolf Trap à Vienna (Virginie), avec Yo-Yo Ma et le National Symphony Orchestra dirigé par José Luis Gomez.