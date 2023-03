Jazz Trotter : Ben Wolfe - Unjust

Pour Ben Wolfe, “ Unjust ”, est une suite à son album “Fatherhood” sorti en 2019. “Unjust” célèbre l'interaction saisissante entre plusieurs ensembles mus par la même section rythmique inébranlable. Comme pour “Fatherhood”, “Unjust” met en scène un casting multigénérationnel de collaborateurs familiers et de jeunes loups. Le bassiste est ici rejoint par le trompettiste Nicholas Payton, les saxophonistes Immanuel Wilkins et Nicole Glover, le vibraphoniste Joel Ross, les pianistes Addison Frei et Orrin Evans, et le batteur Aaron Kimmel.

Parfois, si vous avez de la chance, lorsque les bons musiciens sont réunis dans un même studio, il peut en résulter une magie inattendue - des performances individuelles qui honorent la conception et la philosophie des morceaux, mais qui se marient ensemble pour créer une unité inespérés où ces voix disparates parlent comme une seule. Plus rare encore est l'occasion où ces voix s'unissent pour dire quelque chose de vraiment unique. C'est le cas d' “Unjust”.

Au cours d'une carrière qui s'étend sur plus de quatre décennies, Ben Wolfe a acquis la stature d'un des compositeurs les plus en vue de notre époque. Son écriture a été décrite comme "Mingus et Miles Davis rencontrent Bartok et Bernard Herrmann" (Ben Ratliff - The New York Times). Ce dixième album de Ben Wolfe fait un usage merveilleux des choix d'instrumentation, avec des compositions qui incluent du piano et d'autres pas, des pièces qui utilisent le vibraphone comme instrument mélodique, et d'autres qui permettent à l'instrument de s’installer dans la section rythmique, créant une variété subtile dans le tissu de chaque pièce. Ben Wolfe indique que "cet enregistrement est très axé sur l'interaction des musiciens entre eux, avec le matériel et, d'une certaine manière, avec le studio lui-même".

Sur le titre de l'album, Unjust, nous entendons un quartet sans piano avec Nicholas Payton et Nicole Glover à la barre. On ne peut s'empêcher d'entendre des nuances de Monk dans la mélodie et les changements d'accords du morceau, un lien que Nicholas Payton, Nicole Glover et Ben Wolfe explorent tous individuellement dans des solos d'une grande sensibilité. Aaron Kimmel, lui aussi, part en expédition avec une ouverture saillante, marquant sa participation pleine d’autorité à la section rythmique de Ben Wolfe. Le leader note : "J'ai beaucoup de respect pour le talent artistique avec lequel Aaron Kimmel joue de la batterie et crée de la musique, comme en témoigne cet enregistrement... C'était une joie totale d'enregistrer ce disque avec Aaron".

Les refrains mélodiques souples de Nicholas Payton sont très présents tout au long de l'album, et particulièrement sur le morceau d'ouverture The Heckler. Sur ce morceau, la section rythmique gambade sur un swing au tempo vif tandis que Nicholas Payton raconte une histoire fervente avec sa trompette. Ben Wolfe déclare : "Nicholas Payton, que je connais depuis de nombreuses années, est une personne pour laquelle j'ai toujours eu un grand respect... Nicholas est un musicien brillant et extrêmement intuitif ; il apporte une compréhension et un amour profond de la musique. Son son est magnifique, chargé d'histoire et de feeling*. Avec tous les dons que Nicholas possède, il reste complètement à l'intérieur de l'ensemble*".

Joel Ross et Immanuel Wilkins jouent des rôles centraux dans le groupe, chacun complétant parfaitement l'autre. Ben Wolfe note : "Bien qu'ils aient des voix fortes et individuelles, je me retrouve souvent à écrire pour eux comme s'ils étaient un seul musicien... C'est toujours une source d'inspiration et une joie de jouer avec eux deux." Joel Ross et Immanuel Wilkins, qui ont tous deux également participé à “Fatherhood” en 2019, brillent peut-être le plus sur Hats Off to Rebay et Sideways. Ces morceaux démontrent le formidable son créé lorsque les deux musiciens doublent une mélodie, puis se lancent dans l'invention mélodique. En ce qui concerne la saxophoniste Nicole Glover, Ben Wolfe remarque : "Le jeu de Nicole sur la chanson Lullaby in D est parfait et ne pourrait pas être plus beau... Je sentais qu'elle apporterait quelque chose de spécial, mais je n'avais aucune idée de l'assurance qu'elle apporterait".

Les pianistes Addison Frie et Orrin Evans apportent chacun leur voix singulière à l'univers musical de Ben Wolfe tout au long du disque. La sensibilité et la retenue de Addison Frie s'expriment pleinement dans Eventually, où la pianiste offre des contre-mélodies précises à Joel Ross. Ben Wolfe note "Addison est l’un des rares musiciens qui joue à la fois avec force et humilité". Orrin Evans, collaborateur de longue date de Ben Wolfe, offre un solo plein d'âme sur Bob French, un hommage à l'inimitable batteur de jazz et animateur de radio. Orrin Evans apporte une qualité particulière dans la façon dont il fait ressentir la musique ; son jeu encourage la liberté et l'intrépidité", explique Wolfe. The Corridor est un morceau exceptionnel, empreint d'espièglerie, qui met en scène un trio unique composé d'un vibraphone, d'une basse et d'une batterie. Ben Wolfe indique : "Ce projet était un rassemblement de musiciens dont je pensais qu'ils trouveraient un terrain d'entente entre eux et qu'ils trouveraient également une certaine magie au sein de l'ensemble. J'ai beaucoup apprécié le processus et je suis extrêmement fier de publier "Unjust".

