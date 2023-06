Jazz Trotter : Benny Green - Solo

L'art de construire un enregistrement solo est le défi ultime pour la plupart des musiciens. Le pianiste Benny Green estime que ce défi est la source d'inspiration ultime, car il est libre de donner à la musique la direction qu'il souhaite. Sa maîtrise des styles bebop, post-bop et swing est le fruit d'années d'études et d'apprentissage aux côtés des meilleurs musiciens, notamment les maîtres du jazz Walter Bishop Jr, Oscar Peterson et Art Blakey, avec qui il a joué en tant que membre des légendaires Jazz Messengers.

En tant que pianiste, Benny Green s’est surtout produit un trio. Lorsque la quarantaine provoquée par la pandémie de Covid-19 a fermé la porte à la vie des concerts, l'isolement a fait naître chez lui le besoin d'entrer en contact avec un public. Il a commencé à publier sur Facebook de nombreuses réflexions sur la musique et la vie, tout en se concentrant sur son travail en solo. Dès que l'occasion s'est présentée, il est revenu à la scène, en se concentrant sur le piano solo.

Benny Green n'en était pas à son premier essai en solo. Il avait déjà publié “Green's Blues” (Telarc, 2001) alors qu'il était un jeune musicien désireux de montrer sa valeur. Depuis lors, Benny Green a changé d'orientation. Plutôt que d'essayer de suivre la jeune génération de pianistes qui cherchent à se surpasser avec des effets pyrotechniques, il a décidé de se concentrer sur l'amélioration de ses performances personnelles. Cela l'a amené à se concentrer sur des morceaux mid-tempo et des ballades, où il pouvait respecter les mélodies des chansons et en donner son interprétation la plus réfléchie.

Alors qu'il commençait à développer son répertoire solo, Benny Green s'est trouvé de plus en plus attiré par la musique créée par des pianistes/compositeurs. Il a recommencé à monter sur scène en tant que soliste, en interprétant ce matériel. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à prendre au sérieux les suggestions d'enregistrement en solitaire. Fin décembre 2022, Benny Green a finalement accepté l'invitation de Jim Callahan, propriétaire de la Piedmont Piano Company d'Oakland, en Californie, à choisir un piano pour jouer et enregistrer.

L'enregistrement commence par Soulful Mr. Timmons de James Williams, un hommage d'un pianiste des Jazz Messengers à un autre, enregistré à l'origine sur l'album de l'année d'Art Blakey (Timeless, 1981), qui a incité Benny Green à se consacrer à devenir lui-même l'un de ses disciples. The Maestro de Cedar Walton, majestueux et exaltant, est un clin d'œil du défunt pianiste au grand Duke Ellington. Jackie McLean de Benny Green est écrit pour le grand saxophoniste, la musique évoquant les interactions entre le saxophone et la trompette dans les enregistrements classiques de Jackie McLean sur Blue Note, qui ont longtemps inspiré Benny Green.

Le choix du répertoire intègre aussi le Lonely Woman d'Horace Silver, This Here de Bobby Timmons, Ruby, My Dear de Thelonious Monk*, Minor Mishap* de Tommy Flanagan, Sunset de McCoy Tyner, Rouge de Barry Harris, He Has Gone d'Oscar Peterson et Blue Drew de Benny Green, un hommage à Kenny Drew,.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)