Jazz Trotter : Bleckman, Olatuja, Tepfer - The Parsonage

New York est une ville de fantômes. Un bâtiment d'apparence ordinaire situé dans une rue banale peut abriter les esprits d'innombrables drames humains survenus au cours des années passées : secrets de famille, traditions perdues, héros méconnus, œuvres d'art inédites....

Si chaque immeuble de chaque quartier a une histoire à raconter, un endroit en particulier a une histoire à nulle autre pareille. La discrète maison de ville en briques de quatre étages située au 64 East 7th Street a été au cœur d'une longue série de drames de l'histoire culturelle de New York, depuis le jour de la première grande catastrophe de la ville jusqu'à l'embourgeoisement du XXIe siècle, en passant par l’explosion de la Beat Generation et l'ère punk.

“ The Parsonage ” donne une voix musicale aux différentes vies de ce bâtiment unique sur plus de cent ans. Pour exprimer la grande variété d'histoires qu'il renferme, “The Parsonage” a été créé par un groupe de huit compositeurs issus des mondes du jazz, de la musique classique contemporaine et de la musique "post-classique" : Darcy James Argue, Theo Bleckmann, Regina Carter, Ted Hearne, Kirk Nurock, Renee Rosnes, Sarah Kirkland Snider et Dan Tepfer. Le livret est l'œuvre de l'auteur et parolier David Hajdu, qui a conçu le projet et en a supervisé la création et l'enregistrement pendant quatre ans.

David Hajdu a découvert tout l'héritage du 64 East 7th Street en faisant des recherches dans les archives ddu classement à l’inventaire historique de Greenwich Village. Étonné par les histoires oubliées qu'il a trouvées, David Hajdu a commencé à les imaginer comme les pièces d'un cycle de chansons : une œuvre hybride impliquant des créateurs très variés, pour servir la nature hybride et variée de l'histoire de l'immeuble.

“Je suis heureux que l'histoire étrange de ce bâtiment soit vraie, car si je l'inventais dans une œuvre de fiction, les gens diraient : "Oh, c'est ridicule - tout cela ne pourrait jamais se produire en un seul endroit"", a déclaré M. Hajdu, qui a déjà publié un roman sur le monde de l'art dans le centre de New York.

David Hajdu connaît le Village depuis ses années à l'université de New York. Son intérêt précoce pour l'écriture l'a conduit au magasin Book 'N Things dans l'East Village, qui se trouvait au 64 East 7th Street. Plus tard, Hajdu a connu le succès en tant qu'auteur et professeur à l'université de Columbia. Au cours de la dernière décennie, il s'est imposé comme un parolier de premier plan, travaillant principalement avec la pianiste et compositrice Renee Rosnes dans le cadre d'un partenariat que le critique Stephen Holden a décrit comme "un mariage heureux et inattendu de Stephen Sondheim et Joni Mitchell pour le XXIe siècle".

Après avoir terminé les paroles de sept des chansons du cycle, David Hajdu s'est adressé à un groupe de compositeurs connus pour leur diversité de styles. L'un des premiers à s'engager à la fois comme compositeur et comme vocaliste a été Theo Bleckmann, qui a fait appel à la chanteuse Alicia Olatuja, très polyvalente, et a recommandé le compositeur Kirk Nurock. Tous les compositeurs ont adhéré à l'esprit du projet, beaucoup d'entre eux demandant l'histoire complète du bâtiment ainsi que des photos et des documents historiques pour les aider à évoquer les époques dans lesquelles les chansons ont été interprétées. Le pianiste et compositeur Dan Tepfer a été invité à diriger l'ensemble instrumental composé du violoncelliste Erik Friedlander, du clarinettiste basse Carl Maraghi et du bassiste Sean Smith.

Le bâtiment situé au 64 East 7th Street a été construit en 1889 pour servir de presbytère à l'église St. Mark's et de résidence au révérend George Haas et à sa famille. La première pièce du cycle, Sailing To The Sunday School Picnic, a été composée par la violoniste Regina Carter et raconte l'histoire désastreuse du bateau à vapeur General Slocum, affrété par l'église St. Mark's en 1904. Plus de 1 000 personnes sont mortes lorsque le Slocum a pris feu et a coulé alors qu'il se dirigeait vers Long Island. Regina Carter s'est plongée dans l'étude du ragtime et de la musique de salon afin de capturer la musique de l'époque. La Ballade de l'homme qui riait de Renee Rosnes évoque l'histoire du journaliste communiste Alexander Brailovsky, arrêté au 64 East Seventh après avoir été vu en train de rire sur le site de l'explosion d'une bombe à Wall Street en septembre 1920. Le compositeur Ted Hearne utilise des échantillons numériques d'Allen Ginsburg et des Fugs sur sa chanson Translation, Two Cigar Butt. Avec des paroles construites comme un collage à partir de bribes de poésie lues autrefois au 64 East 7th Street, la pièce évoque la bohème capiteuse et éclectique du café de l'époque Beat, Les Deux Mégots, situé dans l'immeuble.

Plus tard, dans les années 1960, le 64 East 7th Street abritait le Paradox, un restaurant macrobiotique qui a contribué à la naissance des "happenings" et des performances artistiques grâce aux innovations de l'une de ses serveuses, Yoko Ono. Kirk Nurock a écrit East in the Village pour célébrer cette période et les philosophies orientales qui ont inspiré la génération expérimentale d'artistes qui s'en est nourrie. Lorsque The Paradox a fermé ses portes, l'espace a été repris par la Rainbow Family of Living Light, une communauté dont les esprits libres ont laissé l'espace en ruine. Living Light reflète cette période tumultueuse avec une improvisation libre de Dan Tepfer.

Theo Bleckmann a choisi de composer la musique de Lou Reed Was Very Well Read, une pièce célébrant la librairie qui a conduit David Hajdu au 64 East 7th Street et qui était un repaire régulier de la poétesse Marianne Moore et du proto-punk Lou Reed. Dans les années 1980, le bâtiment est devenu un magasin de consignation de couture, alors qu'une grande partie du quartier devenait un espace branché pour une nouvelle génération à la pointe de la mode. Darcy James Argue a composé la musique de Glamour and Standing sur un rythme de danse insistant, pour faire écho à l'époque. La dernière pièce, Eighteen Million Six, a été composée après l'achèvement du reste du cycle par la célèbre compositrice classique Sarah Kirkland Snider. Avec des paroles adaptées de l'annonce immobilière du bâtiment, la pièce capture la réalité contemporaine du 64 East Seventh, alors que le bâtiment a été vidé et transformé en résidence de luxe, ignorant plus d'un siècle d'histoire.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Première mondiale de “The Parsonage” jeudi 27 avril à 19h au Museum of the City of New York