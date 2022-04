Jazz Trotter : Bourses Jazz & musique classique Fondation Jean-Luc Lagardère

Vous avez un projet original dans les domaines de l’écrit, de l’audiovisuel ou de la musique ? Devenez lauréat de la Fondation Jean-Luc Lagardère en présentant un dossier de candidature.

Conditions :

Avoir 30 ans au plus

Avoir déjà enregistré un album (ou un EP) qui présente un projet de création musicale original.

Avoir un contrat avec un label indépendant, un distributeur numérique, un tourneur ou un éditeur.

Les dossiers d’inscription sont à télécharger ici et doivent être envoyés à la Fondation au plus tard le samedi 4 juin 2022. Retrouvez ici les modalités de candidatures pour chacune des bourses, ainsi que le profil des lauréats déjà primés.

Ces bourses offrent non seulement des moyens financiers mais aussi le temps nécessaire pour réaliser un grand projet, celui qui permettra aux artistes de s’affirmer dans leur domaine. Parmi les lauréats des éditions précédentes, on compte notamment Marc-Gros Cannela (2021), Laura Cahen et Adriana Gonzalez (2020) ou encore Antoine Talon et Gabriel Renault pour ATOEM (2019). La bourse Musicien est scindée en deux catégories : la catégorie Musiques actuelles et la catégorie Jazz et musique classique, attribuée en alternance d'une année sur l'autre.

