Jazz Trotter : Brandee Younger - Brand New Life

Brandee Younger, harpiste novatrice sur le plan sonore, révolutionne la harpe à l'ère numérique. Au cours des quinze dernières années, elle a travaillé sans relâche pour repousser les frontières et les limites de l’instrument dans le jazz. En 2022, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme noire à être nominée pour le Grammy Award de la meilleure composition instrumentale. La même année, elle a également été nominée pour un NAACP Image Award.

Artiste en constante évolution, elle a travaillé avec des icônes telles que Common, Lauryn Hill, John Legend et Moses Sumney. Son dernier album, “ Brand New Life ”, s'appuie sur son œuvre déjà riche et confirme la place de la harpe dans la culture populaire d'aujourd'hui. Comme le suggère le titre de l'album, “Brand New Life” vise à tracer de nouvelles voies - artistiques, personnelles, politiques et spirituelles. "Nous donnons une nouvelle vie aux compositions de Dorothy Ashby. Nous créons aussi une nouvelle vie... pour l'instrument", a déclaré Brandee Younger.

En mars 2022, elle s'est envolée pour Chicago et a commencé à enregistrer “Brand New Life” dans le home studio de son collaborateur et ami de longue date, Makaya McCraven, qui a produit l'album et joué de la batterie. Dans la Wind City, Brandee Younger espérait retrouver une partie de l'énergie funky de Dorothy Ashby, qui avait enregistré dans cette même ville près de cinquante ans plus tôt. Brandee Younger a réuni des artistes qui ont un vrai lien avec Ashby : la bassiste, chanteuse et rappeuse néo-soul Meshell Ndegeocello, son bassiste de longue date Rashaan Carter, ainsi que le légendaire rappeur et producteur Pete Rock et le producteur contemporain 9th Wonder. Ces derniers ont fait découvrir Dorothy Ashby aux fans de hip-hop et de R&B dans les années 1990 et au début des années 2000, grâce à des samples de qualité. Le titre For Pete's Sake, sorti en 1992 par Pete Rock et CL Smooth, reprend le tube de 1968 d'Ashby Come Live With Me. Le remix de 9th Wonder du classique R&B Why Don't We Fall in Love (2003) de la chanteuse Amerie comprend également un sample de Dorothy Ashby tiré de Come Live With Me. En interprétant en solo cette chanson fortement samplée sur “Brand New Life”, Brandee Younger jette un pont sonore entre les générations. "Je voulais que chaque personne présente sur l'album ait un lien particulier avec Dorothy [Ashby]", explique-t-elle. Pour ce projet, Brandee Younger a également enregistré un certain nombre de compositions inédites d'Ashby, ainsi que ses propres compositions originales.

L'amour est un fil conducteur subtil mais insistant tout au long de l'album. Le morceau d'ouverture, You're a Girl For One Man Only, est une composition inédite de Dorothy Ashby. D'un point de vue sonore, elle est tendre et évoque un premier baiser ou les prémices d'une nouvelle histoire d'amour. Brandee Younger rappelle le message plus traditionnel des paroles de la chanson originale sur le désir romantique que l'on entend encore aujourd'hui dans la musique populaire. Le garçon poursuit la fille. La fille succombe. Dans la version de Brandee Younger, il y a un sens de l'action et de l'exploration. Brandee Younger crée une atmosphère envoûtante. Dans la seconde moitié du morceau, on assiste à une danse délicate entre Joel Ross au vibraphone et Brandee Younger à la harpe, les deux instruments s’attendrissant de la mélodie.

Brandee Younger est née et a grandi à Hempstead, dans l'État de New York. Adolescente au début des années 1990, elle adorait des artistes tels que LL Cool J, Queen Latifah ou Busta Rhymes. Parmi ces grands noms du hip-hop, elle a découvert la musique d'Ashby par l'intermédiaire de la légende Pete Rock. Elle a commencé à jouer de la harpe à l'âge de onze ans et s'est finalement inscrite à la Hartt School of Music de l'université de Hartford, dans le Connecticut, où elle a étudié la musique classique. C'est grâce aux encouragements du saxophoniste Jackie McLean, qui y enseignait, qu'elle a fait sa première incursion dans le jazz avec sa harpe.

C'est en entendant Dorothy Ashby pour la première fois qu'elle a envisagé de nouvelles possibilités pour elle en tant que harpiste. "Elle reprenait tous les airs populaires et les musiques de films de l'époque et j'ai voulu faire la même chose. Elle jouait de la pop, du jazz et tout le monde la samplait - DJ Premier, Pete Rock, J. Dilla. L'entendre, puis la voir en tant que femme afro-américaine, alors que je n'étais qu'une petite fille noire solitaire jouant de la harpe dans mon coin, c'était tout pour moi". Brandee Younger a tracé sa voie en s'appuyant sur un petit mais puissant groupe de harpistes noires - Sarah Lawrence, originaire de sa ville natale, Ann Hobson-Pilot, Dorothy Ashby et Alice Coltrane - qui ont été des sources d'inspiration constantes.

En 2006, après avoir obtenu son diplôme de la Hartt School, Brandee Younger s'est fait un nom sur la scène du jazz à New York. En tant que sidewoman, elle a joué aux côtés d'icônes du jazz telles que Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Jack DeJohnette et Reggie Workman. L'engagement de Brandee Younger à porter le flambeau se manifeste également dans son travail d'interprète et d'éducatrice. En 2008, elle a obtenu une maîtrise de musique à la Steinhardt School de l'université de New York. C'est à cette époque qu'elle a commencé à travailler sérieusement en tant qu'éducatrice. Elle a été invitée à enseigner et à donner des conférences dans de nombreuses universités, notamment au Berklee College of Music, à l'université de Princeton, à l'université d'Howard et à l'université de Tulane. Actuellement, elle enseigne à la New York University et à la New School.

En 2020, Mme Younger a été désignée lauréate du DownBeat Critics Poll dans la catégorie des harpistes "nouveaux talents". Ces dernières années, elle a participé à des albums de Lakecia Benjamin, Robert Glasper, Jeremy Pelt, The Baylor Project et Makaya McCraven, pour n'en citer que quelques-uns. Outre ces contributions, l'engagement de Brandee Younger à honorer l'héritage des femmes harpistes afro-américaines se manifeste dans son travail de commissaire d'exposition.

