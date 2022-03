Jazz Trotter : Celano, Badenhorst, Baggiani - Carnet Imaginaire

Au moment même où l'intuition, la connaissance et l'artisanat se rencontrent pour ne faire qu'un, la réaction en chaîne crée une énergie dans laquelle une œuvre singulière est créée. Le public ressent instantanément la qualité de l'événement, sans aucune explication. “Carnet Imaginaire” s'empare de vous, vous attire et ne vous lâche plus jusqu'à la dernière note. Une fois de plus, aucune explication n'est nécessaire. Sans effort, la musique elle-même indique la direction à suivre. L'auditeur suit le fil de chaque composition et improvisation soigneusement élaborée par le trio et son invité.

La décision du trio d'inviter le pianiste Wolfert Brederode s'est avérée être un choix naturel et parfait. Guillermo Celano, Marcos Baggiani et Joachim Badenhorst sont de véritables conteurs, créant leurs paysages avec une grande variété de formes et de couleurs.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Joachim Badenhorst (clarinette)

Guillermo Celano (guitare)

Marcos Baggiani (batterie)

Wolfert Brederode (piano)

