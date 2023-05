Jazz Trotter : Champian Fulton - Meet Me at Birdland

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Depuis son arrivée sur la scène en 2003, Champian Fulton a été saluée pour son assurance et son élégance. Une prestation en concert de Champian Fulton garantit une ambiance radieuse, marquée par la voix claire et les touches luxuriantes de cette artiste aux multiples talents. Le Birdland en a été le témoin en septembre 2022, lorsque Champian Fulton y a passé quatre soirs sans répéter un seul morceau, tout en enregistrant ce qui allait devenir son futur album live. Ces bandes ont donné “Meet Me at Birdland” , le seizième album de Champian Fulton en tant que leader.

En 2015, Scott Yanow a écrit que Champian Fulton "gagne en stature à chaque enregistrement", après la sortie de son album le plus salué, “Change Partners”. Désormais chevronnée, cette messagère de jazz présente une collection de standards sophistiqués agrémentés d'un original instrumental. Insufflant du charme à chaque phrase lyrique et instrumentale, Champian Fulton se régale de la compagnie du bassiste Hide Tanaka et du batteur Fukushi Tainaka.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

