Jazz Trotter : Chet Doxas "Rich in Symbols II"

Pour le saxophoniste Chet Doxas, né à Montréal et installé à Brooklyn, les arts visuels et la musique sont deux choses qui ont été présentes tout au long de sa vie. Au cours des sept dernières années, Chet Doxas a adopté et célébré les manières dont les deux médiums se mêlent et se croisent. "Pour dire les choses simplement, lorsque je regarde des peintures, j'entends de la musique", déclare Chet Doxas. "J'ai la chance de pouvoir vivre cette intersection et de m'en délecter. C'est en étudiant cette relation que j'ai d'abord composé un ensemble d'œuvres consacrées au mouvement artistique du Lower East Side de New York au début des années 1980, intitulé Rich in Symbols*. Je suis aujourd'hui ravi de pouvoir interpréter sept de nos chefs-d'œuvre nationaux du* Groupe des Sept*, de Tom Thomson et d'Emily Carr. En réagissant à ces œuvres emblématiques, j'ai ressenti un large éventail de sentiments et celui qui m'a le plus surpris est le respect de notre terre et de la façon dont il m'a aidé à répondre à la question : qu'est-ce que cela signifie d'être Canadien ? Bien que je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule réponse à cette question, en composant cette série de pièces, je crois qu'une partie de la réponse peut être trouvée dans le rôle intrinsèque que l’immensité de nos paysages joue dans la définition de notre identité culturell*e."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Chet Doxas a composé les morceaux de “Rich In Symbols II ” en présence des œuvres d'art, manuscrit et crayon en main. Les peintures font également partie intégrante de la présentation en public de la musique, le groupe jouant aux côtés de projections des œuvres emblématiques. Le groupe se compose de Chet Doxas (saxophones, clarinette, enregistrements sur le terrain), Jacob Sacks (piano et mellotron), Joe Grass (pedal steel, guitare et banjo), Zack Lober (basse) et Eric Doob (batterie et programmation.) L'album comprend également un poème parlé, lu par le célèbre auteur-compositeur Sam Roberts.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)