Jazz Trotter : Chico Freeman en concert

Considéré comme l’un des saxophonistes les plus importants de son époque, Chico Freeman a perfectionné une approche de la musique et de la composition immédiatement reconnaissable, mêlant ce qu’il a vécu dans son passé et apportant de la fluidité dans un avenir aux possibilités musicales infinies. Ses associations musicales sont inombrables : Dizzy Gillespie, McCoy Tyner, Elvin Jones, Charles Mingus, Jack DeJohnette, Art Blakey, Wynton Marsalis pour ne citer que quelques noms.

Au début des années 2000, fort de dizaines d’enregistrements en tant que leader, Chico Freeman a quitté New York pour l’Europe afin d’entamer un nouveau chapitre de sa vie, l’exploration, en se concentrant sur son propre perfectionnement et son auto-réflexion.

Sur une période de quelques semaines, le passage à Bussigny de Chico Freeman trouve sa place dans une série de concerts qui vont de Londres à Milan en passant par Amsterdam et Paris. Il y retrouvera le fabuleux bassiste suisse Heiri Känzig qui vient de passer au Raisin en compagnie de Daniel Humair et de Samuel Blaser.

(extrait du communiqué)