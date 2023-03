Jazz Trotter : Christine Correa - Just You Stand and Listen With Me

Le mouvement des droits civiques a été l'un des principaux combats des turbulentes années 1960. À leur tour, de nombreux artistes ont pris le relais de la cause. Trois des voix les plus pertinentes de la musique de jazz étaient celles de la vocaliste Abbey Lincoln, du batteur Max Roach et de l’auteur-compositeur Oscar Brown, Jr. Leur musique engagée sur “We Insist ! The Freedom Now Suite” et “Percussion Bitter Sweet” reste aussi poignante aujourd'hui qu'elle l'était à sa sortie.

La chanteuse Christine Correa a été initiée à la musique de ces trois icônes par son mentor Ran Blake à son arrivée de Mumbai, en Inde. Cette musique a eu sur elle un effet viscéral qui reste intact encore aujourd'hui, d'autant plus que les parallèles entre le mouvement des droits civiques et celui de Black Lives Matter sont évidents.

Christine Correa a quitté son Inde natale pour s'installer à Boston en 1979 afin de fréquenter le New England Conservatory of Music. C'est là qu'elle a rencontré le pianiste Ran Blake pendant ses études. Ran Blake a attiré l'attention de Christine Correa sur la musique d’Abbey Lincoln et Max Roach. Christine Correa a été sidérée par la force de conviction et la sincérité de l'interprétation d’Abbey Lincoln, ainsi que par sa capacité à évoquer la joie, la douleur et la colère, qui ajoutaient une profondeur émotionnelle à l'écriture de Max Roach et aux textes de Oscar Brown, Jr..

Plus de soixante ans après leurs enregistrements, Christine Correa s'est rendu compte que le contenu musical et les textes ont gardé la même urgence face à la réalité raciale américaine d’aujourd’hui. Christine Correa estime qu'il est important d'approfondir la prise de conscience de l'impact de ces artistes et de cette musique. Pour ce faire, elle a enregistré ce répertoire avec un formidable quintette.

Christine Correa a trié sur le volet les musiciens qui l'accompagnent sur “ Just You Stand and Listen with Me ”. Tous sont imprégnés de la tradition musicale afro-américaine du jazz et ont le plus grand respect pour ces stylistes et leurs chansons. Le batteur Michael Sarin est un collaborateur de longue date de Christine Correa et a vraiment absorbé les nuances du jeu et des chansons de Max Roach. Le saxophoniste soprano Sam Newsome est un nouveau partenaire, mais il a prouvé qu'il avait la profondeur et le caractère nécessaires pour interpréter ces morceaux. Le pianiste Andrew Boudreau et le bassiste Kim Cass construisent un support harmonique parfait pour l'ensemble.

L'enregistrement a été réalisé en une seule session au studio d'enregistrement Big Orange Sheep à Brooklyn, New York, en novembre 2021.

