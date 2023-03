Jazz Trotter : Christoph Irniger - Ghost Cat

Le quintette du saxophoniste ténor zurichois Christoph Irniger présente son cinquième album sur Intakt Records à l'occasion de son dixième anniversaire. Au fil des ans, le groupe s'est forgé une identité propre et est devenu l'un des ensembles les plus passionnants du jazz européen.

Entité bien rodée, le groupe Ghost Cat répond à toutes les attentes que l'on place aujourd'hui dans le jazz moderne et innovant, basé sur une démocratie interne au groupe. "Il y a à la fois de la clarté et de la maturité dans le processus d'improvisation, ainsi qu'une plus grande conscience de ce que font les autres - à la fois au niveau interpersonnel et dans la manière dont chacun s'intègre dans l'architecture globale de la performance. Chaque musicien comprend clairement le matériel dont il dispose et construit son improvisation autour de l'humeur de la composition et de l'effort collectif, plutôt que de se lancer sur sa propre muse", écrit Stuart Nicholson dans les notes de pochette.

Christoph Irniger (saxophone ténor)

Dave Gisler (guitare)

Stefan Aeby (piano)

Raffaele Bossard (contrebasse)

Michael Stulz (batterie)