Jazz Trotter : Clemens Kuratle, Ydivide - Lumumba

De nombreux batteurs importants sont de grands chefs d'orchestre. Avec leur vue d'ensemble et leur sens du rythme et de la forme, ils montrent la voie au groupe. Le jeune batteur suisse Clemens Kuratle s'est fait un nom dans des formations jazz et pop en tant que musicien accompli. Aujourd'hui, il a lancé Ydivide : un quintet qui réunit les jeunes scènes de jazz britannique et suisse.

"Les groupes internationaux existent depuis de nombreuses années dans le monde de la musique improvisée. Des choses passionnantes peuvent se produire lorsque les frontières sont franchies et que des individus curieux se réunissent pour créer leur propre langage sonore, même s'ils n'ont pas la même langue maternelle ou les mêmes références culturelles. Ydivide en est un exemple. La discipline de la composition et la liberté de l'improvisation orientent la musique, et la présence de rythmes qui crépitent d'une énergie dansante, d'éclats de turbulence harmonique et de chœurs méditatifs montre que Kuratle embrasse à la fois les sons "intérieurs" et "extérieurs". Plus important encore, ses chansons sans paroles expriment quelque chose de fort", écrit Kevin Le Gendre dans les notes de pochette.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Où écouter Clemens Kuratle Yidivide

A Zurich (Suisse) dimanche 11 décembre à 19h au Moods

Dee Byrne (saxophone alto)

Elliot Galvin (piano, électronique)

Chris Guilfoyle (guitare)

Lukas Traxel (basse)

Clemens Kuratle (batterie, électronique)