Jazz Trotter : Conrad Herwig - The Latin Sides of Mingus

Figure imposante du jazz, Charles Mingus était connu pour sa personnalité forte et complexe, et pour être un innovateur touche-à-tout. En écho à cet artiste influent, Conrad Herwig propose un voyage enflammé dans le monde des rythmes afro-caribéens habilement appliqués aux compositions follement colorées de Mingus. Conrad

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Herwig est accompagné du trompettiste Randy Brecker, invité spécial, ainsi que de ses collègues de longue date du groupe "Latin Side", le pianiste Bill O'Connell, le saxophoniste Craig Handy, le trompettiste et bugliste 'Alex Sipiagin, ainsi que la section rythmique composée de Luques Curtis, Robby Ameen et Camilo Molina. Ensemble, ils apportent à ce répertoire un esprit vibrant et une autorité affirmée parmi les ensembles de salsa d'aujourd'hui. Les morceaux proposés vont de la réflexion et de l'intimisme de Duke Ellington's Sound of Love à la joie débridée de Boogie Stop Shuffle, l'introduction quelque peu déséquilibrée du morceau d'ouverture, Gunslinging Bird, étant le parfait signe avant-coureur des choses à venir. Le dernier volet de la série "Latin Side" de Conrad Herwig. Sortie chez Savant (dist. Socadisc).

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Publicité