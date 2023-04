Jazz Trotter : Cully Jazz Festival 2023

Le Cully Jazz Festival est l’événement musical phare du printemps en Suisse romande. Durant neuf jours, concerts et événements consacrés au jazz et à ses musiques cousines électrisent le bourg de Cully, au bord du Léman. Après une annulation en 2020 suivie d’une édition réduite en été 2021, le public a retrouvé en avril 2022 l’esprit du Cully Jazz dans toute son authenticité. Des shows grandioses du Chapiteau à l’intimité des caveaux, une palette de projets musicaux de qualité était au programme de la 39e édition. La 40e édition a lieu du 14 au 22 avril 2023 (avec un jour de pause le lundi 17 avril).

Depuis 40 ans, le Cully Jazz Festival demeure fidèle aux valeurs qui font son succès : la qualité de sa programmation musicale, l’engagement des bénévoles et la fidélisation du public rendue possible grâce à un cadre naturel merveilleux et un accueil chaleureux. Curieux et enthousiaste, le public répond chaque année à l’appel des artistes et des organisateurs.

Alors que le Festival In accueille des artistes de renommée internationale et nationale, le Off ouvre ses scènes à la relève du jazz en Suisse. C’est incontestablement ce mariage entre les concerts payants du Festival In et l’offre de concerts gratuits du Festival Off qui séduit un public assidu.

En ouverture de festival le vendredi 14 avril à 21h45 :

Erik Truffaz «Rollin' & Clap»

Erik Truffaz (trompette)

Marcello Giuliani (guitare nasse, contrebasse)

Alexis Anérilles (piano, claviers)

Raphaël Chassin (batterie)

Matthis Pascaud (guitare

En clôture de festival le samedi 22 avril à 20h :

Sissoko/Segal/Peirani/Parisien “Les égarés”

Ballaké Sissoko (kora)

Vincent Ségal (violoncelle)

Vincent Peirani (accordéon)

Emile Parisien (saxophone soprano)