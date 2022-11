Jazz Trotter : Daniel Herskedal - Out of the Fog

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec la participation du légendaire guitariste Eivind Aarset et du percussionniste Andreas Helge Norbakken, " Out of the Fog " est un album étonnant de la figure norvégienne du jazz et de la pop, défini par l'association inspirée de la voix envoûtante d'Emilie Nicolas et des sons de cuivres multicouches caractéristiques de Daniel Herskedal.

Conçu avec finesse et raffinement, cet album novateur est dirigé par le très talentueux compositeur/interprète norvégien Daniel Herskedal, en collaboration avec l'auteure-compositrice-interprète norvégienne Emilie Nicolas (4 fois lauréate du Grammy norvégien - 2014 : Soliste pop de l'année et nouvel artiste de l'année et 2018 : Album de l'année et artiste pop de l'année).

Publicité

La musique, comme son titre, évoque la chaleur de la lumière du soleil émergeant de la brume. L'ensemble de l'album est sous-tendu par le mélange de cuivres à plusieurs niveaux, d'harmonies puissantes et de lignes mélodiques envolées qui sont la marque de fabrique de Daniel Herskedal. Mais c'est la chaleur et la puissance émotionnelle du chant et de la voix d'Emilie Nicolas qui donnent à cet album son caractère unique.

C'est cette collaboration qui permet de capturer l'essence émotionnelle de la musique, comme l'explique Daniel Herskedal : "Lorsque j'ai entendu pour la première fois Emilie faire sa propre version de mon morceau The Mistral Noir, j'ai senti qu'elle avait porté ma musique à un niveau supérieur. Elle a totalement saisi mes idées artistiques, et j'ai eu le sentiment très fort que nous devions faire un projet ensemble. Je suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte de faire "Out Of The Fog" en tant que commande pour le Trondheim Jazzfestival et le Molde Jazz Festival en 2021, avec Emilie et les légendes Eivind Aarset et Helge Norbakken.”

Ayant émergé ces dernières années comme l'un des compositeurs norvégiens les plus prolifiques et les plus passionnants, Daniel Herskedal est habilement capable de chevaucher le jazz, le classique, les bandes originales et maintenant la pop de haut niveau, tout en étant un interprète qui a poussé son instrument au-delà de ses limites. Cela lui a valu de nombreuses récompenses et distinctions, dont un Grammy norvégien du meilleur compositeur, et l'a amené à écrire la musique d'une publicité mondiale de Coca Cola mettant en scène George The Poet, du film "The Last Black Man in San Francisco", qui a remporté deux prix au festival du film de Sundance en 2019, et de la bande-son du podcast 9/12 d'Amazon Original (nominé pour la meilleure partition et la supervision musicale aux Ambie Awards), ainsi que de ses propres albums. Avec le guitariste légendaire Eivind Aarset (Ray Charles, Dee Dee Bridgewater) et le percussionniste Andreas Helge Norbakken. Le mélange de la voix d'Emilie avec le son des cuivres, de la guitare et des percussions est un mariage parfait, une combinaison parfaite de charme et d'élégance.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

En concert vendredi 18 novembre à 20h30 au Kings Place à Londres (UK) dans le cadre de l’ EFG London Jazz Festival (complet)

Daniel Herskedal (tuba)

Eyolf Dale (piano)

Andreas Helge Norbakken (percussions)