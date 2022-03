Jazz Trotter : David Helbock en concert en Suisse

Plus d’une douzaine d’instruments sur scène, mais seulement trois musiciens : David Helbock joue principalement avec des instruments à clés. Johannes Bär est aux cuivres, Andreas Broger aux instruments à vent en bois.

Pour ce programme spécial, David Helbock s’est inspiré de ses pianistes préférés et a arrangé leurs airs les plus célèbres. Des versions excitantes et groovie ont ainsi émergé de Watermelon Man (Herbie Hancock) ou Bolivia (Cedar Walton), mais aussi de plus douces et atmosphériques telles que « My song » (Keith Jarrett).

Au fil des ans, un son de groupe unique s’est développé, quelle que soit la matière de base choisie par David Helbock (musique folklorique ancienne autrichienne ou compositions personnelles) : c’est un tour de montagnes russes d’émotions, également passionnant pour l’œil.

(extrait du communiqué de presse)

Jeudi 10 mars à 20h30 au Raisin à Bussigny (Suisse) - 3 invitations pour 2 à gagner

David Helbock piano et percussions

Johannes Bär trompette, sousaphone, tuba, beatbox et percussions

Andreas Broger saxophone, clarinette, flûte et percussions

