Jazz Trotter : Die Hochstapler - Beauty Lies

"Peu de groupes en activité ont su trouver autant de vitalité et d'invention dans les éléments constitutifs de l’improvisation." Peter Margasak, Downbeat

Les quatrième et cinquième albums de Die Hochstapler représentent les deux faces d’une même pièce : enregistrés dans le cadre de leur résidence de février 2022 dans la désormais légendaire salle berlinoise Au Topsi Pohl, c’est comme si le groupe livrait le dîner, accompagné de sa recette. “Beauty Lies ” donne à entendre (presque) tout le matériel composé et développé collectivement que le quartet utilise pour concocter le menu à deux plats de “Within”. Tandis que ce deuxième album documente la musique jouée le soir devant un public intimiste et enthousiaste, le premier montre le même groupe dans la même salle l'après-midi, sans public et presque sans aucune improvisation. Cataloguant méthodiquement leurs compositions, ils dévoilent les ingrédients de la nuit à venir.

Le quartet puise son inspiration dans toute la riche tradition du jazz, de la musique improvisée et de la culture orale. En concert, leur abandon de la notation traditionnelle et l'utilisation entre autres de structures de jeux, d’alphabets inventés et du code morse leur permettent d'atteindre un haut degré de complexité, sautant d'un morceau à l'autre ou les superposant, composant en temps réel, tout en conservant l’attitude joyeuse des joueurs de cartes.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Die Hochstapler

A Darmstadt (All) vendredi 16 septembre à 20h30 au Jazz Institut

vendredi 16 septembre à 20h30 au Jazz Institut A Berlin (All) samedi 17 septembre à 16h au Jazz am Kaisersteg

samedi 17 septembre à 16h au Jazz am Kaisersteg A Halle (All) mercredi 21 septembre à 20h30 au WUK Theater Quartier pour la parution de “Beauty Lies”

Louis Laurain (trompette)

Pierre Borel (saxophone alto)

Antonio Borghini (basse)

Hannes Lingens (batterie, vibraphone)