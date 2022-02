Jazz Trotter : Doug Scarborough - The Color of Angels

Après la sortie de “Bridges” en 2015, où Doug Scarboroug a présenté le trombone comme un instrument capable de jouer de manière expressive des gammes arabes (maqamat), “The Color of Angels ” est une suite fascinante. Il y conserve le noyau de ses collaborateurs, Jeremy Siskind au piano, le bassiste Damian Erskine et l'ingénieur/producteur Bob Stark, en ajoutant les voix distinctes du violoniste virtuose Akram Abdulfattah, de Mustafa Boztüy à la darbuka et du batteur Reinhardt Melz. Rappelant peut-être certains projets récents de Nate Smith, Ibrahim Maalouf ou du bassiste Avishai Cohen, la vision musicale de Doug Scarborough est surprenante, avec une portée très cinématographique.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À écouter dans l'émission sur Joel Lyssarides : Joel Lyssarides, la relève du piano suédois