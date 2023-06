Jazz Trotter : Edward Simon - Femeninas : Songs of Latin American Women

“Femeninas : Songs of Latin American Women” , le nouvel album du pianiste vénézuélien Edward Simon, célèbre un large éventail de compositrices latino-américaines et présente également une suite originale en trois mouvements.

Basé sur le trio de Edward Simon avec Adam Cruz à la batterie et Reuben Rogers à la basse, “Femeninas” comprend des apparitions spéciales de la chanteuse mexicaine Magos Herrera, du percussionniste vénézuélien Luis Quintero et du guitariste brésilien Romero Lubambo. L'album présente des chansons de compositrices reconnues et émergentes telles que Violeta Parra (Chili), Marta Valdés (Cuba), Chabuca Granda (Pérou), Elizabeth Morris (Chili), Rosa Passos (Brésil), Georgina Hassan (Argentine) et Joyce Moreno (Brésil).

Publicité

L'enregistrement comprend également Latino Soy de Edward Simon, une pièce en trois mouvements commandée par Chamber Music America's New Jazz Works et créée au Bowes Center de San Francisco, en Californie, en mars 2022.

Depuis son premier album en trio en 1994, Edward Simon, interprète, compositeur et arrangeur, a construit sa carrière autour de compositions originales et d'arrangements instrumentaux imaginatifs, inspirés du jazz, de morceaux du Great Latin American Songbook.

Il considère “Femeninas” comme "une continuation de “Latin American Songbook”, un album en trio sorti en 2016. "L'idée derrière cet album était de prendre des chansons de différentes régions d'Amérique latine, de les arranger pour un trio en leur donnant un traitement jazz, explique-t-il. Le concept ici est similaire, et mes objectifs sont les mêmes : présenter ces musiques sous un nouvel éclairage, une nouvelle perspective, à un public américain, et quand je dis américain, je veux dire toutes les Amériques. Mais ici, l'idée est qu'il s'agit de compositions écrites par des femmes.”

Ce projet est le fruit d'une semaine de résidence de Edward Simon et Magos Herrera au Conservatoire de musique de San Francisco, financée par une bourse du South Arts Jazz Road Creative Residencies.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mais ce qui a donné l'impulsion, la voix et le partenaire pour “Femeninas”, c'est une collaboration avec Magos Herrera en 2017 pour un hommage à la défunte chanteuse argentine Mercedes Sosa, une voix emblématique de la musique traditionnelle latino-américaine. "Après ce concert, j'ai été inspiré pour faire plus de choses avec des chansons chantées et travailler davantage avec Magos ", explique Edward Simon. "J'ai donc pensé à l'inviter avec mon trio et à inclure un percussionniste pour donner au projet une orientation axée sur les chansons.”

Pour Magos Herrera, Edward Simon a été "une découverte". "J'ai exploré la possibilité de placer ma voix dans différents contextes, en me plongeant dans la musique de chambre et les pièces orchestrales", déclare Magos Herrera. "Découvrir un pianiste de jazz d'une telle élégance et d'un tel talent pour naviguer autour d'une voix, en particulier dans ce répertoire, a été une découverte. C'était magnifique de l'entendre et de chanter avec lui. Lorsqu'il m'a parlé de la globalité du projet, j'ai dit "oui", en raison de l’histoire qu’il raconte, en tant qu’ambassadrice des Nations Unies pour les femmes et en tant que femme dans le jazz. C'est l'album d'Edward, mais il voulait que je participe à la construction du récit à un niveau profond. J'ai donc suggéré une longue liste de chansons et de compositrices, et nous sommes partis de là.”

Le programme sélectionné comprend des classiques tels que Gracias a la Vida et La Flor de la Canela, mais aussi des joyaux cachés comme Tierra Movida de Georgina Hassan ou Dunas de Rosa Passos. Magos Herrera, qui chante en espagnol, en anglais et en portugais dans “Femeninas”, écrit également les paroles d'une des compositions originales de Edward Simon dans Latino Soy.

Parmi les mouvements de Latino Soy figurent Naked Sky, un boléro rapide dont les paroles sont écrites en anglais par Herrera, et Bulería qui, selon Edward Simon, "montre à quel point la musique espagnole a influencé la musique des Amériques. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus évident au fur et à mesure que j'apprenais à mieux connaître notre musique". La chanson tire son nom et sa pulsation de base de la bulería, un genre du flamenco. Mais le trio brouille les frontières entre les éléments espagnols et américains dans son interprétation, ancrée comme il se doit par le cajón, un instrument péruvien adopté par les musiciens de flamenco dans les années 1980.

La troisième pièce de Latino Soy, Mujer Remolino, a commencé à prendre forme à la suite d'une conversation entre Edward Simon et Magos Herrera. "Magos m'a parlé d'une femme chamane célèbre au Mexique, Maria Sabina", se souvient-il. "En Amérique latine, la tradition de ces guérisseuses est très forte. Au Venezuela, nous sollicitions leur aide - nous les appelions brujas (sorcières) - pour résoudre des problèmes personnels, des questions de santé et toutes sortes de choses, et j'ai donc décidé de dédier une chanson à Maria Sabina. L'un des nombreux noms qu'elle portait était Mujer Remolino (femme tourbillon). Et lorsque Magos m'a montré un beau livre sur Maria Sabina contenant certains des propos qu'elle tenait lors de ses séances de guérison, j'ai décidé d'en inclure une partie dans les paroles de la chanson.”

Chacune à sa manière, ces autrices-compositrices sont ou ont été des Mujer Remolino, explique Edward Simon : "Il était donc logique pour nous de relier ces projets. L'énergie féminine est présente tout au long de l'enregistrement, c'est certain", déclare-t-il avec insistance avant de s'esclaffer. "D'une manière ou d'une autre.”

Originaire de Punta Cardón, au Venezuela, Edward Simon s'est fait un nom aux États-Unis en tant qu'improvisateur de jazz, compositeur-arrangeur et chef d'orchestre, et sa notoriété s'est accrue ces dernières années lorsqu'il a exploré les points communs entre le jazz et les sons traditionnels de l'Amérique latine. JazzTimes a résumé son impact de la manière suivante : "Simon fait moins parler de lui que beaucoup d'autres pianistes de jazz importants des Caraïbes et d'Amérique du Sud, mais il est peut-être l'artiste créatif le plus complet d'entre eux. “

Basé dans la région de San Francisco et membre du collectif SFJAZZ, il a bénéficié d'une bourse Guggenheim et de plusieurs bourses de composition dans le cadre de l'initiative "New Jazz Works" de Chamber Music America. Edward Simon a enregistré 16 albums en tant que leader ou co-leader ; son dernier est “Solo Live”, publié par Ridgeway Records en octobre 2021. Cet album fait suite à “25 Years”, sorti en 2020, et à “Latin American Songbook”, sorti en 2016, dont la critique de quatre étoiles et demie de DownBeat a loué le son "grandiose et sophistiqué". “Latin American Songboo”k a également valu à Simon un NAACP Image Award pour le meilleur album de jazz. Le New York Times a loué le "toucher léger et chaleureux" de Simon en tant que pianiste, tandis que Jazz Journal International a souligné "ses déclarations émotionnelles profondes" en tant que compositeur et improvisateur. Edward Simon a reçu en 2021 les prix New Jazz Works de Chamber Music America et South Arts Jazz Road Creative Residencies.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)