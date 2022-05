Jazz Trotter : Emiliano Gonzalez Toro, Thomas Enhco - Violeta y el jazz

Joan Baez et Bob Dylan se sont inspirés d’elle. Grande dame de la folk latino-américaine des années 60, Violeta Parra est une pionnière incontestable du genre. Cette autodidacte, qui composait ses premières chansons à 12 ans, laisse derrière elle une carrière riche, passée entre le Chili et l’Europe (notamment Paris et Genève), faite de pérégrinations pour rassembler les chants folkloriques de son pays comme autant d’engagements politiques.

Le ténor suisse d’origine chilienne Emiliano Gonzalez Toro nous livre, en compagnie de Thomas et David Enhco, Jérémy Bruyère, Edwin Sanz, Leo Rondon, Mathilde Etienne, Paloma Pradal et Pancho Gonzalez, une version jazz de l’œuvre poétique de Violeta Parra.

Violeta, ce sont des chansons d’une beauté absolue : Volver a los 17, Según el favor del viento... et l’hymne planétaire qu’est devenu Gracias a la Vida.

Emiliano Gonzalez Toro (voix)

Thomas Enhco (piano, voix, violon, arrangements)

Paloma Pradal (voix)

Mathilde Etienne (voix)

Pancho Gonzalez (voix)

David Enhco (trompette, bugle)

Jérémy Bruyère (contrebasse)

Edwin Sanz (percussions)

Léo Rondon (cuatro, arrangements)

