Jazz Trotter : Enemy - The Betrayal

Après son premier opus éponyme (Edition, 2018) et le suivant (“Vermillion”, ECM 2022), le trio explosif et lyrique cherche de nouvelles directions avec ce nouvel album de 12 titres, sans doute leur plus fort à ce jour.

“ The Betrayal ” est entièrement composé d'œuvres originales écrites par Kit Downes et Petter Eldh. Il s'agit d'un album de "contradictions assumées et de dépouillement", enregistré en studio en une seule journée, édité, produit et mixé par le groupe lui-même. Selon ses propres termes, le groupe "ne répète pas vraiment, joue beaucoup en live, prend des risques, écrit toujours de la nouvelle musique, joue toujours de la manière la plus fraîche possible". Et évolue au fur et à mesure.

Les auditeurs attentifs remarqueront rapidement à quel point le nouvel album est différent de “Vermillion”. Là où il y avait de l'écho et de la réverbération, il y a maintenant de l'intensité rythmique et un sens du son plus compact. Le groupe sonne plus rapproché, ses mouvements semblent plus concentrés. Si Enemy avait une devise, ce serait "no risk, no fun". Fidèle à cette devise, “The Betrayal” connaît des rebondissements soudains, mais le trio ne perd jamais de vue ce qui fait de cette musique la sienne. Il ne serait pas juste de les qualifier d'"expérimentaux", du moins pour le plaisir d'utiliser un mot aussi vague, mais ils expérimentent, tout en s'amusant. Écoutez les trois albums d'une traite et vous entendrez sûrement de nombreuses directions musicales suggérées, essayées, perfectionnées, jetées et retravaillées. Vous pouvez aussi l'entendre parfois dans un seul morceau.

Tout en étant en mouvement à tout moment, ils ont un vrai "swing" dans leur son, et il y a toujours une idée plus grande pour la musique que de simplement la jouer, quelle qu'elle soit à un moment donné. Leur musique est naturelle, et pourquoi pas, puisqu'elle est basée sur une collaboration et une amitié de longue date. Comme l'a dit Kit Downes : "Quelle que soit la situation, j'ai toujours hâte de retrouver Petter et James pour discuter de tout, de W.G. Sebald à Eels, en passant par Mad Max (Fury Road) et East Croydon.”

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)