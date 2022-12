Jazz Trotter : Eric Vloeimans - Wild Port of Europe

Pour faire suite au documentaire à succès 'De Nieuwe Wildernis' ('La nouvelle nature sauvage' ; 2013), Eric Vloeimans a été invité à fournir la bande sonore du dernier film de Willem Berents : 'Wild Port of Europe'. Celui-ci traite des animaux vivant dans le port de Rotterdam. Eric Vloeimans s'est avéré être éminemment équipé pour traiter les petits détails, avec toute l'attention portée aux animaux. Il a trouvé les partenaires parfaits dans les omnivores musicaux que sont Jörg Brinkmann (violoncelle) et Dirk-Peter Kölsch (batterie) pour l'aider à façonner ses idées musicales.

Dans "Wild Port of Europe" , la musique soutient les images, mais elle est également autorisée à exceller par elle-même : des images atmosphériques du port et des mélodies accrocheuses pour les animaux... en d'autres termes, une musique aux multiples facettes, comme nous en avons l'habitude dans l'univers musical de Eric Vloeimans. Pensez à un nid de bébés hérissons, à un faucon crécerelle à la recherche d'une proie, à la randonnée du crapaud natterjack, à un putois chassant un lapin - tout cela et bien d'autres choses encore vous emmèneront dans un voyage musical à travers le port de Rotterdam.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Où écouter Eric Vloeimans

À Rotterdam (NL) vendredi 09 décembre à 20h15 à la Jurriaanse Zall du deDoelen

vendredi 09 décembre à 20h15 à la Jurriaanse Zall du deDoelen A Hertogenbosch (NL) samedi 10 décembre à 20h30 à la Verkadefabriek

Eric Vloeimans (trompette, électroniqueà

Jôrg Brinkmann (violoncelle, électronique)

Dirk-Peter Kölsch (batterie, percussions)

Mark Tuinstra (guitare)