Jazz Trotter : Erica Seguine, Shon Baker Orchestra

Depuis 2011, les cofondateurs de l'ensemble, Seguine et Baker, ont su maintenir une maîtrise singulière et viscérale à travers leur ingéniosité en matière de composition et leur profonde compréhension du son en sa qualité d'énergie. Sur la scène populaire et sans cesse croissante du jazz contemporain en big band, l’orchestre de Erica Seguine & Shon Baker se distingue par sa force harmonique et sa capacité à transposer des émotions et des expériences dans des atmosphères sonores très nuancées et mélodiques.

Cover de l'album "The New Day Bends Light" de Erica Seguine et Shon Baker Orchestra - MRI

L'album “The New Day Bends Light” se compose de sept compositions originales, chacune abordant un large éventail d'expériences humaines à la fois intimes et passionnantes, qui inspirent et guident l'auditeur. "Chaque composition de cet album est un monde intérieur dans lequel vous êtes invités à vous immerger : certaines sont joyeuses, d'autres abordent des domaines dits "tabous" dans le monde réel ou des aspects de la psychologie que vous pourriez chercher à éviter, tandis que d'autres vous invitent à prendre du recul, à donner un sens à l'obscurité et, avec un peu de chance, à trouver une forme de guérison", expliquent les auteurs de l'album.

Publicité

(Texte extrait du communiqué de presse, traduit par Floriane Esnault et Alex Dutilh)