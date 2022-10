Jazz Trotter : Ernesto Cervini - Joy

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



"Joy " est le dernier album du batteur et compositeur Ernesto Cervini, lauréat d'un Juno, au Canada. Inspiré par la série de polars avec l’inspecteur Armand Gamache de Louise Penny (best-seller du NYTimes) et les qualités de bonté, de décence, de courage et d'amour qui les imprègnent, Cervini a été poussé à composer une musique qui capture les personnages, les paysages et les relations créés par Louise Penny. De la chanson d'ouverture Three Pines, qui lance ce voyage, au portrait musical d'un canard et de son propriétaire grincheux, poète lauréat, dans Ruth's Rosa, en passant par l'impitoyable Beauvoir et la belle histoire d'amour de Sandalwood and Rosewater.

L'album met en vedette les meilleurs musiciens du Canada et c’est le premier enregistrement de Cervini à intégrer des chanteurs ; deux titres sont interprétés par Alex Samaras (Queer Songbook Orchestra) et pour les autres on retrouve Felicity Williams (Bahamas, Bernice), Emilie-Claire Barlow (deux fois gagnante d'un prix Juno, six fois nominée) et Amy Cervini (Duchess) qui a également coproduit l'album. Mettant en vedette les groupes Turboprop, Tune Town et Tetrahedron d'Ernesto Cervini, cet album est un voyage musical à travers l'âme et le cœur du village de Three Pines, décor imaginaire créé par Louise Perry avec les personnages qui l'habitent. La musique et la personnalité de Ernesto Cervini y rayonnent d'une joie débridée et cet album en est le reflet naturel.

(extrait du communiqué de presse an anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

