Jazz Trotter : Esbjörn Svensson - HOME.S.

L'existence même d'un tel enregistrement et sa découverte totalement inattendue plus d'une décennie après sa création n'est rien moins qu'une sensation : Depuis le début des années 1990, Svensson a concentré la quasi-totalité de son énergie créatrice et de ses activités d'enregistrement sur son travail avec e.s.t.. Ainsi, ces nouveaux enregistrements ne sont pas seulement les premiers, mais pratiquement les seuls à montrer Svensson dans un cadre autre que celui du trio : intime, concentré et complètement seul avec lui-même. Open Jazz en fera sa Une le 18 novembre prochain.

Les enregistrements pour “HOME.S .” ont été réalisés quelques semaines seulement avant la mort soudaine d'Esbjörn Svensson le 14 juin 2008. Svensson a enregistré la musique dans sa maison suédoise. Pendant près de dix ans, l'album est resté intact dans les archives personnelles de sa femme Eva. Elle déclare : "Lorsque les enregistrements pour piano solo ont été trouvés chez nous, nous avons eu l'impression de recevoir un message passé en fraude à la frontière. Un message d'amour, d'espace, d'éternité et de création infinie. Mais aussi un message encourageant à poursuivre la création et à trouver des moyens pour que la musique rencontre l'auditeur. Il y avait plus à explorer, et aujourd'hui nous pouvons raconter toute l'histoire de “HOME.S.”".

Et donc “HOME.S.” est plus qu'un album. Pour la première fois, en public, la musique a été jouée dans son intégralité lors d'une série de concerts audiovisuels au Sven-Harry Art Museum à Stockholm du 15 au 18 septembre 2022. Les deux fils d’Esbjorn, ses sœurs, son frère et sa mère, ainsi que ses deux compagnons d’e.s.t., Dan Berglund et Magnus Öström ont ainsi découvert cette musique pour la première fois. Elle a été jouée sur un système de son surround spécialement conçu par l'ingénieur du son Åke Linton, le quatrième homme du trio e.s.t., accompagnée d'un concept visuel d'Anders Amrén, le concepteur de lumière de longue date du trio. Ce “concert” sera donné à nouveau en décembre à Berlin et au printemps à Paris.

D'autres événements sont prévus. À partir du 17 novembre, “HOME.S.” pourra également être vu et entendu dans une version audiovisuelle du réalisateur David Tarrodi sur la plateforme shortly.film . Tarrodi est le réalisateur du film documentaire internationalement acclamé sur Esbjörn Svensson.

Enfin, un projet de livre très personnel à paraître chez Bam & Bat AB est prévu pour le printemps 2023 - avec des photos, des croquis et des notes de et sur Esbjörn Svensson. Le livre a été compilé par Eva Svensson, qui, en tant que chef de projet de “HOME.S.”, a mis toute l'aventure en marche. Et il a été créé en collaboration avec l'éditrice Helene Boström et le designer Johannes Molin.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)