Jazz Trotter : Ethan Iverson - Every Note is True

Sur “Every Note Is True ”, Ethan Iverson se penche sur sa propre histoire musicale et l'élargit en revisitant le style jazz influencé par le pop/rock de The Bad Plus, le power trio qu'il a cofondé en 2000.

“Every Note Is True” s'ouvre sur The More It Changes, une sorte de bénédiction au sortir d'une période d'isolement forcé, avec un chœur virtuel de 44 voix puisé dans le réseau des contacts d'Iverson. L'épouse du pianiste, l'écrivain Sarah Deming, a écrit le texte, qui donne son nom à l'album. "Je suis un très mauvais chanteur", admet Ethan Iverson. "On peut entendre mon roucoulement très haut dans le mixage. Mais j'adore le chant amateur ! Un chœur amateur ou un chœur d'enfants, c'est un son très émouvant, presque cinématographique."

Le sentiment cinématographique se poursuit avec The Eternal Verities, un morceau pop-classique exaltant inspiré par la belle-mère du compositeur, Ruth Deming. "Elle m'a dit qu'elle aimait s'asseoir sous son porche et contempler les vérités éternelles", se souvient Ethan Iverson. "Ce morceau m'est tombé dessus le lendemain. La mélodie s'enroule autour d'elle-même de manière inattendue, mais son cadre harmonique est très basique. L'harmonie traditionnelle est très, très importante pour moi. Elle est éternelle."

Depuis qu'il a quitté The Bad Plus fin 2017, Ethan Iverson a entrepris de projets très différents, notamment des collaborations avec les batteurs Billy Hart et Albert "Tootie" Heath ; des enregistrements avec le trompettiste Tom Harrell et le saxophoniste Mark Turner ; et des compositions pour orchestre et big banddestinées au Mark Morris Dance Group. Tous ces projets, ainsi que son blog Do the M@th et ses écrits dans des publications telles que The New Yorker et The Nation, ont permis à Iverson de poursuivre ses explorations sous une multitude d’angles.

Si” Every Note Is True” présente des éléments stylistiques communs avec le son que le pianiste a contribué à forger pendant les 17 années où les Bad Plus ont travaillé ensemble, il ne fait aucun doute que l'album présente un trio très différent, dirigé par un compositeur plus mature. Profitant de l'emploi du temps exceptionnellement ouvert de Jack DeJohnette et Larry Grenadier en raison de l'interruption des concerts et des tournées par la pandémie, Ethan Iverson a saisi l'occasion d'organiser un rendez-vous en studio avec les deux musiciens hyper sollicités.

"C'est génial d'entendre Larry et Jack swinguer ainsi", s'exclame Ethan Iverson. "A_vec eux deux, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Si vous apportez quelque chose de très simple, pas plus que des croquis de base, ils s'en empareront et le feront sonner à merveille. C'est tout à fait dans la tradition de ces grands disques Blue Note des années 50 et 60, où les airs sont mémorables mais où il n'y a pas trop de notes sur la partition_."

Concert en direct pour la parution de "Every Note Is True" sur le YouTube de Roulette Intermedium samedi 12 février

Ethan Iverson (piano)

Larry Grenadier (contrebasse)

Nasheet Waits (batterie)

