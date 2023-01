Jazz Trotter : Eyolf Dale - The Wayfarers

“ The Wayfarers ” est le dernier album d’Eyolf Dale avec ses collaborateurs de longue date, Per Zanussi et Audun Kleive et paraît chez Edition. Ce deuxième album en trio, “The Wayfarers”, fait suite au succès de “Being” (2021) ainsi qu'à un ensemble d'œuvres pour piano solo.

Évoquant un voyage à travers les sublimes paysages norvégiens, “The Wayfarers” capture les hauts et les bas, les rebondissements de la vie sur la route - les grooves expansifs et joyeux d'un moment se transforment en interludes nostalgiques en piano solo le moment suivant. Rencontre d'influences folk nordique, classique et jazz, la musique d'Eyolf Dale est profondément lyrique et émotive.

“The Wayfarers" est un voyage. L'album se déroule progressivement, chaque morceau étant l'occasion de s'arrêter et d'observer quelque chose qui aurait pu attirer l’attention en cours de route. Pour Eyolf Dale, cette occasion de s'arrêter, de réfléchir et d'admirer est exactement ce qu'est l'écriture musicale : "La musique m'aide à comprendre et à réaliser ce que sont mes sentiments ou mes émotions. Elle m'aide à faire des choix dans la vie. À être en contact avec ma propre boussole".

Le son d'Eyolf Dale est immédiatement reconnaissable par son mélange unique de folk norvégien, de jazz et de musique classique - avec une parenté étonnante avec des compositeurs comme Chopin et Finzi pour un pianiste sans formation classique. L'utilisation de la clavecinette Hammerspinet sur "The Wayfarers" apporte une brillance et une énergie qui font de ce disque une œuvre singulière.

Le trio s'est renforcé depuis la sortie de son premier album "Being" (Edition Records, 2021) et joue plus que jamais ensemble. Le résultat est que 'The Wayfarers' est un processus beaucoup plus collaboratif, avec Per Zanussi et Audun Kleive impliqués dans l'écriture à un stade beaucoup plus précoce. Alors que “Being” était un album intensément personnel, “The Wayfarers” est un album de confiance mutuelle et de collaboration, comme l'explique Eyolf Dale : “La seule chose à laquelle je reviens à chaque fois, c'est l'empathie et la connexion entre les gens. Il y a cette connexion spéciale. C'est une question de confiance. Ils me font confiance pour créer de la musique pour eux. Et je leur fais confiance pour la traiter d'une manière à la fois respectueuse et irrespectueuse.”

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)