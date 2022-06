Jazz Trotter : Festival Jazzdor

Après deux ans d’absence, Jazzdor retrouve le chemin de son édition allemande du printemps. Cette année, du 7 au 10 juin, Jazzdor propose beaucoup de découvertes, trois premières de projets franco-allemands dont le projet exceptionnel de Killing Popes avec Marc Ducret et Claudia Solal en invités spéciaux, la rencontre inédite de Florian Weber, Joachim Florent, Edward Perraud, Daniel Erdmann et Ana-Lena Schnabel, ainsi que le quintet de Julia Kadel qui s’enrichit d’un tout nouveau line-up.

La voix et l’oud de Kamilya Jubran aux côtés du trio de Sylvain Cathala, ainsi que le gamelan Puspawarna avec la darbouka de Wassim Halal nous feront voyager vers d’autres mondes.

Plus que jamais, ce programme va à la recherche de l’autre, nous aide à nous reconnaître dans le visage d’un autre nous-même. Le projet "Baldwin in transit", créé à Strasbourg en novembre 2021 et repris à Berlin cette année, questionne lui-aussi ces questions d’altérité en mettant en scène trois poètes de la diaspora américaine vivant à Paris qui revisitent la pensée littéraire de James Baldwin mise en musique par quatre des musiciens les plus créatifs du jazz d’aujourd’hui.

Philippe Ochem

Suzanne en concert :

mercredi 8 juin à 20h au Jazzclub Tonne à Dresden (Allemagne)

(Allemagne) jeudi 9 juin à 20h au Kesselhaus à Berlin (Allemagne)

Maëlle Desbrosses (alto, voix)

Pierre Tereygeol (guitare, voix)

Elodie Pasquier (clarinettes, voix)

