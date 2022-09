Jazz Trotter : Festival Of New Trumpet Music à New York

Le Festival Of New Trumpet Music 2022 célèbre sa 20e saison avec le retour des concerts à New York. Depuis 20 ans, le FONT Music est dirigé par Dave Douglas avec une équipe et un conseil d’administration entièrement bénévoles, composés de trompettistes et de fans de cuivres. Le FONT Music a pour vocation de soutenir les nouveaux trompettistes et la musique pour trompette sous toutes ses formes.

Cette année, c’est Enrico Rava qui se voit décerner Award of Recognition, pour l’ensemble de sa carfrière. En 2021, le prix avait été décerné à Randy Brecker .

Ce prix honore des pionniers créatifs et des enseignants qui ont apporté des contributions remarquables dans le domaine de la trompette, au cours de leur vie, souvent sans jamais recevoir de reconnaissance au-delà des spécialistes.