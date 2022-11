Jazz Trotter : Fur - Un titre, une photo, un texte

Fur c’est l’association de Hélène Duret (clarinettes), Benjamin Sauzereau (guitare) et Maxime Rouayroux (batterie). Un trio, membre du Tricollectif, qui tend vers l’épure. L’exploration de paysages sonores aux largeurs inattendues se fait à l’envie. Le cheminement se cultive à trois et l’improvisation en renouvelle toujours le tracé. Ce trio sait très bien ce qu’il va vous raconter mais il ne sait pas encore comment il va vous le dire, il le découvre avec vous, au fur et à mesure.

Le trio Fur s’associe à différents photographes (Erik Bogaerts, Robin Plus et Rita Cuggia) et un auteur (Robin Mercier) pour proposer une manière originale d’aborder leurs nouveaux morceaux. Six morceaux seront ainsi proposés, un par mois, uniquement en digital :

Publicité

Ersatz

composition : Benjamin Sauzereau ; photo : Erik Bogaerts. 25 novembre 2022

Stratagème

composition : Benjamin Sauzereau ; photo : Rita Cuggia. 16 décembre 2022

Fuse

impro : Fur ; photo : Robin Plus. 20 janvier 2023

Observation

composition : Hélène Duret ; photo : Robin Plus. 17 février 2023

Gasoil

composition : Benjamin Sauzereau ; photo : Robin Plus. 24 mars 2023

Particule

composition : Benjamin Sauzereau ; photo : Rita Cuggia. 21 avril 2023

Où écouter FUR